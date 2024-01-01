القادري والعمري نسايب

MENAFN - Khaberni) خبرني - تمت مساء الجمعة خطبة الدكتور هيثم محمد القادري نجل القاضي محمد القادري على صاحبة الصون والعفاف كريمة السيد محمد ناصر العمري الدكتورةزين محمد العمري.

وترأس الجاهة عطوفة رئيس بلدية جرش الكبرى السيد أحمد هاشم العتوم والذي طلب بإسمها، فيما كان على رأس المستقبلين معالي وزير الاوقاف والمقدسات الاسلاميه الاسبق الدكتور عبد الناصر ابو البصل والذي رد على طلب الجاهة بالايجاب.

وحضر الجاهة عدد من الاصدقاء والمعارف ولفيف من الاهل والاحبة في ديوان آل العمري في مدينة اربد.

الف الف مبارك.