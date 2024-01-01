القادري والعمري نسايب

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تمت مساء الجمعة خطبة الدكتور هيثم محمد القادري نجل القاضي محمد القادري على صاحبة الصون والعفاف كريمة السيد محمد ناصر العمري الدكتورة
زين محمد العمري.
وترأس الجاهة عطوفة رئيس بلدية جرش الكبرى السيد أحمد هاشم العتوم والذي طلب بإسمها، فيما كان على رأس المستقبلين معالي وزير الاوقاف والمقدسات الاسلاميه الاسبق الدكتور عبد الناصر ابو البصل والذي رد على طلب الجاهة بالايجاب.
وحضر الجاهة عدد من الاصدقاء والمعارف ولفيف من الاهل والاحبة في ديوان آل العمري في مدينة اربد.
الف الف مبارك.
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