العطل الرسمية بالأردن لعام 2024

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - مع بداية العام الجديد يرغب الكثيرون في التعرف إلى مواعيد
العطل الرسمية، لترتيب مواعيدهم وفقًا لتلك الإجازات.
وتاليا مواعيد العطل والإجازات الرسمية في الاردن لعام 2024.
1. رأس السنة الميلادية
وبدأت أولى أيام العطل الرسمية لهذا العام بعطلة رأس السنة الميلادية التي تتوافق مع 1 يناير من كل عام.
2. عيد الشعانين
ويتزامن ثاني أيام العطل مع عيد الشعانيين للمسيحيين الأردنيينن حيث يحتفل المسيحيون في الأردن بيوم أحد الشعانين الموافق الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح.
وسيتصادف أحد الشعانين هذا العام مع يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024، حيث يحتفل المسيحيون أحياء لذكرى دخول ملك السلام إلى القدس.
3. اثنين الفصح
كما وسيحظى المسيحيون بعطلة أخرى ستكون هي العطلة الثالثة هذا العام حيث يحتفلون بأكبر أعيادهم في 1 أبريل 2024، وخلال هذا العيد يحتفلون لتخليد ذكرى قيامة المسيح بعد صلبه وقتله، وفي هذا العيد ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر لمدة 40 يوما تقريبا عند المسيحيون.
4. عيد الفطر المبارك
وسيحظى الشعب الاردني بالعطلة الرابعة خلال عيد الفطر المبارك، ويرجح أن يصادف تاريخ العيد لهذا العام يوم الأربعاء الـ10 من أبريل، وتمتد العطلة هذه المرة لثلاثة ايام وليس ليوم واحد.
5. يوم العمال
وفي الاول من مايو من كل عام، يقر الأردن عطلة رسمية احتفالا بيوم العمال الذي تعتمده غالبية دول العالم؛ بعد أن أصبح يوما للاحتفال بالعمال بعد أن استطاعت حركات الانتفاضة بالقرن التاسع عشر انتزاع الحقوق للعاملين.
6. عيد استقلال المملكة
وفي الـ25 من مايو تصدح أصوات الأردنيين فرحا وبهجة بذكرى استقلال البلاد، حيث يقر بهذه المناسبة عطلة رسمية وتنظم المؤسسات الحكومية والخاصة احتفالات بمختلف محافظات المملكة.
7. عيد الأضحى المبارك
وينال الأردنيون عطلتهم السابعة خلال العام في عيد الأضحى المبارك لمدة أربعة أيامن حيث سيصادف يوم السبت الـ 15 من يونيو وتستمر العطلة للـ19 من يونيو.
تمتد عطلة عيد الأضحى 2024 في الأردن حتى الأربعاء 19 يونيو.
8. رأس السنة الهجرية
واستمرارا بالعطل الدينية فإن الحكومة تقر عطلة رسمية سنوية بعيد رأس السنة الهجرية في 1 محرم، الذي يوافق في هذا العام يوم الأحد الـ7 يوليو وفقا للحسابات الفلكية، إلا أن تحديد اليوم النهائي يكون عقب استطلاع الهلال؛ بحكم أن شهر محرم من الشهور القمرية.
9. المولد النبوي الشريف
وتتزامن العطلة التاسعة خلال عام 2024 مع ذكرى المولد النبوي الشريف في الـ 12 ربيع الأول من كل عام هجري، الموافق في هذا العام يوم الأحد 15 سبتمبر، حيث تقيم الدولة احتفالات موسعة بهذه المناسبة الدينية.
10. عيد الميلاد المجيد
يحتفل شعب الأردن بعيد الميلاد المجيد يوم الـ25 ديسمبر من كل عام، ويقيم المسيحيون صلواتهم في الكنائس، وتتزين الشوارع بأشجار عيد الميلاد، كما وتنظم فعاليات متعددة بمناطق مختلفة من البلاد.
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