العطل الرسمية بالأردن لعام 2024

MENAFN - Khaberni) خبرني - مع بداية العام الجديد يرغب الكثيرون في التعرف إلى مواعيدالعطل الرسمية، لترتيب مواعيدهم وفقًا لتلك الإجازات.



وتاليا مواعيد العطل والإجازات الرسمية في الاردن لعام 2024.

1. رأس السنة الميلادية

وبدأت أولى أيام العطل الرسمية لهذا العام بعطلة رأس السنة الميلادية التي تتوافق مع 1 يناير من كل عام.



2. عيد الشعانين

ويتزامن ثاني أيام العطل مع عيد الشعانيين للمسيحيين الأردنيينن حيث يحتفل المسيحيون في الأردن بيوم أحد الشعانين الموافق الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح.

وسيتصادف أحد الشعانين هذا العام مع يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024، حيث يحتفل المسيحيون أحياء لذكرى دخول ملك السلام إلى القدس.

3. اثنين الفصح

كما وسيحظى المسيحيون بعطلة أخرى ستكون هي العطلة الثالثة هذا العام حيث يحتفلون بأكبر أعيادهم في 1 أبريل 2024، وخلال هذا العيد يحتفلون لتخليد ذكرى قيامة المسيح بعد صلبه وقتله، وفي هذا العيد ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر لمدة 40 يوما تقريبا عند المسيحيون.

4. عيد الفطر المبارك

وسيحظى الشعب الاردني بالعطلة الرابعة خلال عيد الفطر المبارك، ويرجح أن يصادف تاريخ العيد لهذا العام يوم الأربعاء الـ10 من أبريل، وتمتد العطلة هذه المرة لثلاثة ايام وليس ليوم واحد.

5. يوم العمال

وفي الاول من مايو من كل عام، يقر الأردن عطلة رسمية احتفالا بيوم العمال الذي تعتمده غالبية دول العالم؛ بعد أن أصبح يوما للاحتفال بالعمال بعد أن استطاعت حركات الانتفاضة بالقرن التاسع عشر انتزاع الحقوق للعاملين.

6. عيد استقلال المملكة

وفي الـ25 من مايو تصدح أصوات الأردنيين فرحا وبهجة بذكرى استقلال البلاد، حيث يقر بهذه المناسبة عطلة رسمية وتنظم المؤسسات الحكومية والخاصة احتفالات بمختلف محافظات المملكة.

7. عيد الأضحى المبارك

وينال الأردنيون عطلتهم السابعة خلال العام في عيد الأضحى المبارك لمدة أربعة أيامن حيث سيصادف يوم السبت الـ 15 من يونيو وتستمر العطلة للـ19 من يونيو.



تمتد عطلة عيد الأضحى 2024 في الأردن حتى الأربعاء 19 يونيو.

8. رأس السنة الهجرية

واستمرارا بالعطل الدينية فإن الحكومة تقر عطلة رسمية سنوية بعيد رأس السنة الهجرية في 1 محرم، الذي يوافق في هذا العام يوم الأحد الـ7 يوليو وفقا للحسابات الفلكية، إلا أن تحديد اليوم النهائي يكون عقب استطلاع الهلال؛ بحكم أن شهر محرم من الشهور القمرية.

9. المولد النبوي الشريف

وتتزامن العطلة التاسعة خلال عام 2024 مع ذكرى المولد النبوي الشريف في الـ 12 ربيع الأول من كل عام هجري، الموافق في هذا العام يوم الأحد 15 سبتمبر، حيث تقيم الدولة احتفالات موسعة بهذه المناسبة الدينية.

10. عيد الميلاد المجيد

يحتفل شعب الأردن بعيد الميلاد المجيد يوم الـ25 ديسمبر من كل عام، ويقيم المسيحيون صلواتهم في الكنائس، وتتزين الشوارع بأشجار عيد الميلاد، كما وتنظم فعاليات متعددة بمناطق مختلفة من البلاد.



