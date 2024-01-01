تقصد طلاقها.. نجوى كرم تهنئ شيرين: مبروك اللي سمعناه

MENAFN - Khaberni) خبرني - احتفلت النجمة المصرية، شيرين عبد الوهاب، مع محبيها برأس السنة الجديدة في مدينة دبي، حيث أطلت بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد أيام من انفصالها عن زوجها الفنان، حسام حبيب.

وفي كواليس الحفل الغنائي باركت المطربة اللبنانية نجوى كرم لصاحبة "آه ياليل" قائلة "ألف ألف ألف مبروك على الجو اللي سمعناه وعلى كل شيء" في إشارة يبدو إلى خبر طلاق شيرين.

فيما انهالت التعليقات الساخرة من ذكاء "شمس الغنية" وتلميحها عن خبر طلاق شيرين، مؤكدين أن نجوى كرم تدعم زميلتها المصرية في قرار الطلاق، الذي جاء بعد خلافات وفضائح مع زوجها السابق شغلت الرأي العام المصري.

وكتبت إحداهن "قصدها ألف مبروك ع الفكة من حسام".

طلاق بهدوء

وتصدرت نجمة "آه ياليل" حديث الجمهور، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد انتشار خبر طلاقها من زوجها حسام حبيب، بعد زواج استمر نحو 6 سنوات.

وأكدت شيرين أن طلاقها من حسام حبيب تم في هدوء وبشكل حضاري.

وجاء الطلاق بعد سلسلة من الشائعات حول وجود خلافات بينهما، ومرور حياتهما بعاصفة من الأزمات، لكن الثنائي اختارا هذه المرة الانفصال بشكل مختلف عن المرة الأولى، التي تخللتها مشكلات كثيرة.

شيرين تزوجت من حبيب في عام 2018 في حفل لم يحضره إلا الأهل والأصدقاء المقربون، لكنهما انفصلا في ديسمبر من عام 2021، وسط أزمة كبرى في ذلك التوقيت.

قبل أن يعود الثنائي إلى بعضهما وتنطلق صفحة جديدة في حياتهما، لكن الأمر انتهى بوقوع الطلاق بعد ما يقرب من 6 سنوات من زواجهما.