تقصد طلاقها.. نجوى كرم تهنئ شيرين: مبروك اللي سمعناه

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- Khaberni) خبرني - احتفلت النجمة المصرية، شيرين عبد الوهاب، مع محبيها برأس السنة الجديدة في مدينة دبي، حيث أطلت بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد أيام من انفصالها عن زوجها الفنان، حسام حبيب.
وفي كواليس الحفل الغنائي باركت المطربة اللبنانية نجوى كرم لصاحبة "آه ياليل" قائلة "ألف ألف ألف مبروك على الجو اللي سمعناه وعلى كل شيء" في إشارة يبدو إلى خبر طلاق شيرين.
فيما انهالت التعليقات الساخرة من ذكاء "شمس الغنية" وتلميحها عن خبر طلاق شيرين، مؤكدين أن نجوى كرم تدعم زميلتها المصرية في قرار الطلاق، الذي جاء بعد خلافات وفضائح مع زوجها السابق شغلت الرأي العام المصري.
وكتبت إحداهن "قصدها ألف مبروك ع الفكة من حسام".
طلاق بهدوء
وتصدرت نجمة "آه ياليل" حديث الجمهور، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد انتشار خبر طلاقها من زوجها حسام حبيب، بعد زواج استمر نحو 6 سنوات.
وأكدت شيرين أن طلاقها من حسام حبيب تم في هدوء وبشكل حضاري.
وجاء الطلاق بعد سلسلة من الشائعات حول وجود خلافات بينهما، ومرور حياتهما بعاصفة من الأزمات، لكن الثنائي اختارا هذه المرة الانفصال بشكل مختلف عن المرة الأولى، التي تخللتها مشكلات كثيرة.
شيرين تزوجت من حبيب في عام 2018 في حفل لم يحضره إلا الأهل والأصدقاء المقربون، لكنهما انفصلا في ديسمبر من عام 2021، وسط أزمة كبرى في ذلك التوقيت.
قبل أن يعود الثنائي إلى بعضهما وتنطلق صفحة جديدة في حياتهما، لكن الأمر انتهى بوقوع الطلاق بعد ما يقرب من 6 سنوات من زواجهما.
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