فاتورة مياه تقتل امرأة مسنّة في إيطاليا

فاتورة مياه تقتل امرأة مسنّة في إيطاليا
التاريخ
1/1/2024 7:25:53 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
توفيت مسنّة إيطالية بعدما أمضت 40 يوماً في المستشفى، عندما تم خصم فاتورة مياه تبلغ قيمتها نحو 17 ألف دولار، جزئياً من حسابها المصرفي. وأصيبت كاترينا جيوفينازو (88 عاماً) بنوبة قلبية، بعد قراءة تفاصيل الفاتورة التي تم دفع نصفها من حسابها البنكي.
MENAFN01012024000110011019ID1107673825
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.