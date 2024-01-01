برصيد 7 ميداليات ملونة ..الشارقة للمرأة يحسم صدارة منافسات بطولة النخبة للشابات والشبلات لألعاب القوى

حصدت لاعبات فريق ألعاب القوى بنادي الشارقة الرياضي للمرأة 7 ميداليات ملونة، خلال مشاركاتهن في منافسات الجري في بطولة النخبة لألعاب القوى التي نظمها اتحاد اللعبة بنادي المدام الثقافي الرياضي بالشارقة، والتي من خلالها تم تتويج النادي بلقبي الشابات والشبلات، بالإضافة لوصافة منافسات فئة الناشئات .

الميدالية الذهبية الأولى كانت من نصيب فريق الشابات الذي ضم اللاعبات فاطمة عبدالصمد، ميثاء الشحي، حصة المازمي، وسارة البلوشي، اما الذهبية الثانية فكانت من نصيب فريق الشبلات المكون من فاطمة جاسم، مارية فهد، ميثاء إبراهيم، وسلامة الخزرجي.

اما الميدالية الفضية الأولى فكانت من نصيب اللاعبة اسميتا جانيش في منافسات فئة الناشئات، والثانية من نصيب شوق البلوشي في منافسات فئة الشبلات، والثالثة كانت من نصيب فريق الناشئات بالنادي المكون من اسميتا جانيش، مهرة الخزرجي، علياء خالد، وسارة فهد .

اما البرونزية الأولى فكانت من نصيب مروة العمودي من فئة السيدات، والثانية كانت من نصيب سارة محمد البلوشي من فئة الشابات.



يذكر ان معظم اللاعبات اللاتي شاركن في البطولة ومثلن النادي وحققن أفضل النتائج هن من اللاعبات اللاتي تم اختيارهن من النسخة الثانية من بطولة ألعاب القوى المدرسية التي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة مؤخراً بهدف اكتشاف أفضل العناصر.

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