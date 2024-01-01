برصيد 7 ميداليات ملونة ..الشارقة للمرأة يحسم صدارة منافسات بطولة النخبة للشابات والشبلات لألعاب القوى

(MENAFN
- Al-Bayan)
حصدت لاعبات فريق ألعاب القوى بنادي الشارقة الرياضي للمرأة 7 ميداليات ملونة، خلال مشاركاتهن في منافسات الجري في بطولة النخبة لألعاب القوى التي نظمها اتحاد اللعبة بنادي المدام الثقافي الرياضي بالشارقة، والتي من خلالها تم تتويج النادي بلقبي الشابات والشبلات، بالإضافة لوصافة منافسات فئة الناشئات .
الميدالية الذهبية الأولى كانت من نصيب فريق الشابات الذي ضم اللاعبات فاطمة عبدالصمد، ميثاء الشحي، حصة المازمي، وسارة البلوشي، اما الذهبية الثانية فكانت من نصيب فريق الشبلات المكون من فاطمة جاسم، مارية فهد، ميثاء إبراهيم، وسلامة الخزرجي.
اما الميدالية الفضية الأولى فكانت من نصيب اللاعبة اسميتا جانيش في منافسات فئة الناشئات، والثانية من نصيب شوق البلوشي في منافسات فئة الشبلات، والثالثة كانت من نصيب فريق الناشئات بالنادي المكون من اسميتا جانيش، مهرة الخزرجي، علياء خالد، وسارة فهد .
اما البرونزية الأولى فكانت من نصيب مروة العمودي من فئة السيدات، والثانية كانت من نصيب سارة محمد البلوشي من فئة الشابات.
يذكر ان معظم اللاعبات اللاتي شاركن في البطولة ومثلن النادي وحققن أفضل النتائج هن من اللاعبات اللاتي تم اختيارهن من النسخة الثانية من بطولة ألعاب القوى المدرسية التي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة مؤخراً بهدف اكتشاف أفضل العناصر.
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