الجزائر تتلقى ضربة قوية باستبعاد غويري من تشكيلتها في أمم أفريقيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الاثنين غياب المهاجم أمين غويري عن تشكيلة الفريق المشارك في كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج الشهر الحالي.
وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه على الإنترنت "غادر المهاجم الدولي أمين غويري معسكر المنتخب الوطني الحالي بعد تلقيه الضوء الأخضر من الطاقم الفني وذلك بالتشاور مع الطاقم الطبي.
"اتضح إصابته بعد مراجعة التقرير الطبي لناديه. لن يتمكن اللاعب من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية. يتمنى الاتحاد والمنتخب الوطني الشفاء العاجل للمهاجم".
ويعتبر غويري، البالغ عمره 23 عاما ويلعب في صفوف ستاد رين الفرنسي، من العناصر المهمة في صفوف الجزائر بعدما فضل تمثيل المنتخب الأفريقي بدلا من فرنسا قبل شهور قليلة.
وقال جمال بلماضي مدرب الجزائر في مطار هواري بومدين الدولي قبيل مغادرة بعثة الفريق إلى توجو اليوم إن لاعبا سيغادر المعسكر بسبب الإصابة. وكشف عن أن قائمة الفريق ستتقلص إلى 25 بدلا من 26 لاعبا.
ويستعد المنتخب الجزائري للمشاركة في بطولة ساحل العاج بالسفر إلى توجو اليوم لإقامة معسكر يستمر حتى العاشر من يناير.
وتلتقي الجزائر خلال المعسكر الخارجي مع توجو يوم الجمعة المقبل ثم بوروندي بعدها بأربعة أيام.
وتخوض الجزائر غمار البطولة ضمن المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.
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