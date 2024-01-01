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الجزائر تتلقى ضربة قوية باستبعاد غويري من تشكيلتها في أمم أفريقيا

1/1/2024 7:25:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الاثنين غياب المهاجم أمين غويري عن تشكيلة الفريق المشارك في كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج الشهر الحالي.

وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه على الإنترنت "غادر المهاجم الدولي أمين غويري معسكر المنتخب الوطني الحالي بعد تلقيه الضوء الأخضر من الطاقم الفني وذلك بالتشاور مع الطاقم الطبي.

"اتضح إصابته بعد مراجعة التقرير الطبي لناديه. لن يتمكن اللاعب من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية. يتمنى الاتحاد والمنتخب الوطني الشفاء العاجل للمهاجم".

ويعتبر غويري، البالغ عمره 23 عاما ويلعب في صفوف ستاد رين الفرنسي، من العناصر المهمة في صفوف الجزائر بعدما فضل تمثيل المنتخب الأفريقي بدلا من فرنسا قبل شهور قليلة.

وقال جمال بلماضي مدرب الجزائر في مطار هواري بومدين الدولي قبيل مغادرة بعثة الفريق إلى توجو اليوم إن لاعبا سيغادر المعسكر بسبب الإصابة. وكشف عن أن قائمة الفريق ستتقلص إلى 25 بدلا من 26 لاعبا.

ويستعد المنتخب الجزائري للمشاركة في بطولة ساحل العاج بالسفر إلى توجو اليوم لإقامة معسكر يستمر حتى العاشر من يناير.

وتلتقي الجزائر خلال المعسكر الخارجي مع توجو يوم الجمعة المقبل ثم بوروندي بعدها بأربعة أيام.

وتخوض الجزائر غمار البطولة ضمن المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.

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