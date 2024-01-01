مصر.. الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي 1.4 شهر

قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين المصرية اليوم "الاثنين" إن الاحتياطيات الاستراتيجية لمصر من الأرز تكفي 1.4 شهر ومن الزيوت النباتية 4.3 شهر.



من جهة أخرى، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، قراراً جديداً يستهدف السيطرة على ارتفاع أسعار سبع سلع أساسية، وهي (زيت الخليط والفول المعبأ والأرز واللبن والسكر والمكرونه والجبن الأبيض).

وينص القرار على وضع ضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع، من خلال إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المذكورة بإصدار فواتير بيعيه ضربية متضمنه البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكميتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك، وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإليكترونية.

كما ألزم القرار الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع

للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوباً بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها، مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة (ح أ س م ) أو وضع "ستيكر" على عبوة المنتج أو السلعة مع السماح باختصار عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي.

كما ألزم القرار نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على أرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، على أن تقوم الشركات و المنشأت بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء، في يوم "الأحد" الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج وسلعه على أن تكون شاملة: " وصف المنتج أو السلعة والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وتاريخ الإنتاج وكمية الإنتاج وكمية المبيعات المحلية والأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم " على أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموافاة جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في اليوم التالي لتاريخ وروده إليها.





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