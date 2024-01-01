عبد الله المري يُشيد بجهود لجنة تأمين فعالية رأس السنة الميلادية

أشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بجهود فرق عمل لجنة تأمين الفعاليات بإمارة دبي، ومهنيتهم في تطبيق خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية بحرفية عالية، أثمرت عن نجاح احتفالات رأس السنة الميلادية 2024، وذلك بفضل التكاتف والتضامن بين 55 جهة حكومية وخاصة، وصولاً إلى إخراج الحدث بما يليق بسمعة ومكانة إمارة دبي الرائدة والمتميزة في تنظيم أضخم وأكبر الفعاليات والعروض العالمية.

وأكد معاليه أن احتفالية رأس السنة تعتبر من الفعاليات المهمة جداً في إمارة دبي، وأن لجنة تأمين الفعاليات من شرطة دبي وكافة الشركاء، حرصوا على الاستعداد والتحضير الجيد، والتنفيذ المدروس بدقة وعناية، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دبي دائماً وجهة عالمية متميزة كعادتها في تنظيم مثل هذه الأحداث المميزة. مثنياً على التنسيق الاحترافي في 32 موقعاً بالإمارة شهدتها الاحتفالات، والحرص على تسيير الانتقالات للجمهور إلى أماكن الفعاليات والعروض والألعاب النارية بأمن وسلاسة.

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