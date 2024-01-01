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اتهام بطل العالم للدراجات السابق روهان دينيس بالتسبب في وفاة زوجته

1/1/2024 7:25:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تم توجيه الاتهام للاسترالي روهان دينيس، بطل العالم السابق في رياضة الدراجات، بالتسبب في وفاة زوجته سائقة الدراجات الأولمبية ميليسا هوسكينز.

ولقيت هوسكينز، التي مثلت أستراليا في أولمبياد لندن 2012 وريو دي جانيرو 2026، مصرعها عن عمر 32 عاما، عقب تعرضها لحادث سير، حيث صدمتها إحدى السيارات أثناء ركوبها معه في مدينة أديلايد الأسترالية.

ونقلت صحيفة (جارديان) البريطانية عن تقارير إعلامية أسترالية، أنه تم اتهام دينيس بالتسبب في وفاة زوجته بسبب قيادته الخطرة وتعريض حياة الآخرين للخطر والقيادة دون العناية الواجبة.

وكشفت التقارير أنه أُطلق سراح دينيس بكفالة، فيما سيمثل أمام إحدى محاكم أديلايد في مارس القادم.

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