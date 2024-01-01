إسرائيل تسحب آلاف الجنود من غزة



أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم "الإثنين" أنه يجري حالياً سحب آلاف الجنود الإسرائيليين من قطاع غزة، في أول انسحاب كبير للقوات منذ بدء الحرب مع استمرار القوات في الهجوم على المدينة الرئيسية في النصف الجنوبي من القطاع.

قد يشير تحرك القوات إلى تراجع الأعمال القتالية في بعض مناطق غزة، خاصة في النصف الشمالي حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه على وشك فرض سيطرته العملياتية.

وتتعرض إسرائيل لضغوط من حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة للبدء في التحول إلى قتال أقل حدة.

جاءت أنباء الانسحاب قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة وبعد أن تجاوزت إدارة الرئيس بايدن الكونغرس للمرة الثانية هذا الشهر للموافقة على بيع أسلحة طارئة لإسرائيل.

لكن القتال العنيف استمر في مناطق أخرى من غزة، خاصة مدينة خان يونس الجنوبية والمناطق الوسطى من القطاع.

كانت إسرائيل تعهدت بالمضي قدما حتى تتحقق أهدافها الحربية، ومنها تفكيك حركة حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "الإثنين" إنه سيتم سحب خمسة ألوية، أو عدة آلاف من الجنود، من غزة في الأسابيع المقبلة للتدريب والراحة.

وفي مؤتمر صحفي "لأحد" أعلن لأول مرة عن انسحاب الجنود دون تحديد عدد القوات التي ستغادر، لم يوضح المتحدث باسم الجيش الأدميرال دانييل هاغاري ما إذا كان القرار يعني أن إسرائيل ستبدأ مرحلة جديدة من الحرب.

وقال "أهداف الحرب تتطلب قتالا طويل الأمد، ونحن نستعد وفقا لذلك".

وتعهدت إسرائيل بسحق القدرات العسكرية لحماس وقدرتها على الحكم في حربها، التي أشعلها هجوم الحركة المسلحة في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، وأخذ ما يقرب من 240 شخصا كرهائن.

وردت إسرائيل بهجوم جوي وبري وبحري عنيف أدى إلى مقتل أكثر من 21800 شخص في غزة، ثلثيهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.



وتقول إسرائيل إن أكثر من ثمانية آلاف مسلح قتلوا دون تقديم أدلة. وتلقي باللوم على حماس في ارتفاع عدد القتلى المدنيين، قائلة إن المسلحين يتحصنون داخل المناطق السكنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات.

شردت الحرب حوالي 85 بالمائة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الذين يبحثون عن مأوى في المناطق الآمنة التي حددتها إسرائيل والتي قصفها الجيش مع ذلك. ويشعر الفلسطينيون بأنه لا يوجد مكان آمن في هذا القطاع الصغير.









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