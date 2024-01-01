طرق دبي: أكثر من مليوني راكب استخدموا المواصلات العامة في ليلة رأس السنة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة خلال الاحتفال بفعاليات رأس السنة الميلادية 2024 وصل إلى (2) مليون و(288) ألفاً و(631) راكب.



وقد استخدم المترو بخطيه الأحمر والأخضر (974) ألفاً و(416) راكب، فيما أَقَلَّ الترام (56) ألفاً و(208) راكباً، بينما بلغ عدد ركاب الحافلات العامة في هذه الليلة (401) ألفاً و(510) راكباً. ونقلت وسائل النقل البحري بمختلف أنواعها (97) ألفاً و(261) راكباً. ونقلت مركبات الحجز الإلكتروني (167) ألفاً و(051) راكباً، ونقلت مركبات النقل المشترك (1,316) راكباً، أما مركبات الأجرة، فقد نقلت (590) ألفاً و(869) راكباً‪.‬‬

وأكدت الهيئة أن تنقل مستخدمي وسائل النقل الجماعي إلى مواقع الاحتفالات بليلة رأس السنة الميلادية قد تم بسلاسة وأمان، وذلك بفضل الخطة المتكاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إمارة دبي.

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