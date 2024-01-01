الاحتلال يحول القيادي والناشط منذر عميرة للاعتقال الاداري اربعة اشهر

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN/ أصدرت محكمة احتلالية يوم امس الاحد الناشط والقيادي في المقاومة الشعبية ورئيس مركز شباب عايدة الاجتماعي منذر عميرة محكمة الاحتلال تحول الناشط والقيادي في المقاومة الشعبية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح منذر عميرة للاعتقال الاداري.
وقال نادي الاسير الفلسطيني ان محكمة الاحتلال حولت الناشط عميرة للاعتقال الاداري لمدة ٤ شهور كحكم اولي حيث سيعقد له جلسة تثبيت حكم خلال الاسيوع المقبل.
وكانت فوات الاحتلال قد اعتقلت الناشط عميرة من منزله في مخيم عايدة شمال بيت لحم بعد مداهمة المنزل والمخيم واعتدت عليه وعلى افراد عائلته وخصوصا شقيقه كريم بالضرب المبرح.
ويعاني الناشط المعتقل عميرة من التهابات بشرايين وانسجة قدميه نتيجة اصابته بالرصاص المعدني خلال الاشهر الماضية ويحتاج لتلقي علاجات من هذه الالتهابات كما انه يعاني من مرض الضغظ والسكري ويحتاج لاخذ ادويته بانتظام حيث تمنع عنه سلطات الاحتلال العلاجات في اطار هجمتها على الاسرى في سجون الاحتلال ومنعها عنهم اي علاجات او احتياجات ضرورية انسانية.
يشار الى ان سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت ايضا مدير مركز
شباب عايدة انس ابو سرور واصدرت حكما اداريا لحقه لمدة ستة اشهر .
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