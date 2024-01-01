الأكياس الدمعية قد تدل على أمراض خطيرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مجلة "Jolie" إن الأكياس الدمعية، هي أنسجة مترهلة تحت العينين، في الجفن السفلي، ويمكن أن تمتد إلى عظمة الخد، وغالبا ما تكون مصحوبة بتورمات وهالات سوداء.نمط حياة غير صحيوأوضحت المجلة أن أسبابها أسباب عدة، على رأسها نمط الحياة غير الصحي، الذي يتمثل في التغذية غير الصحية، أو الأحادية، وقلة النوم، وقلة شرب السوائل، والتدخين.



كما يمكن أن تكون بسبب العوامل الوراثية، حيث تكون الأنسجة الضامة ضعيفة بطبيعتها أو بسبب التقدم في العمر.



أمراض خطيرة

ويمكن أيضاً أن تشير هذه الأكياس إلى الإصابة بمرض خطير مثل مشاكل القلب، والكلى، والغدة الدرقية، ونقص الحديد، واضطراب التدفق اللمفاوي.

وقد يكون السبب نفسياً مثل التوتر ، والقلق، والاكتئاب.



سبل العلاج

وأشارت "Jolie" إلى أنه يمكن العلاج تبعاً للسبب، فإذا كانت بسبب نمط الحياة، فيجب اتباع نمط صحي يقوم على التغذية الصحية، وأخذ قسط كاف من النوم وشرب السوائل على نحو كاف، مع الإقلاع عن التدخين .



وإذا كان السبب العوامل الوراثية والتقدم في العمر، يمكن وضع كريم عيون يتمتع بتأثير شد، رغم أنه حل مؤقت، أما الحل الجذري فهو اللجوء إلى الجراحة لشد الأنسجة المترهلة أو إزالتها.



وإذا كان السبب اضطراب التدفق اللمفاوي، فيمكن تدليك الوجه، لتحفيز التدفق اللمفاوي للتخلص من احتباس السوائل تحت العينين.

أما إذا كان السبب المرض الخطير، فيجب علاجه.

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