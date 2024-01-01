الجغبير: القطاع الصناعي يشغل نحو 268 ألف عامل وعاملة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن القطاع الصناعي حقق العديد من النتائج الإيجابية بالعام الماضي، وواصل معها قيادة عجلة النمو الاقتصادي محليا بمساهمة تزيد على 28.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالنصف الأول من 2023.



وقال المهندس الجغبير إن هذا النمو يرجع لارتباط القطاع الصناعي النوعي ودعمه لأداء مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، موضحا أن كل دينار ينفق داخله يسهم بشكل مباشر وغير مباشر بمقدار 2.16 دينار بالاقتصاد الوطني.



وأضاف أن القطاع الصناعي يعد المشغل الأكبر للأيدي العاملة والمساهم الأكبر بتوليد فرص العمل وخفض معدلات البطالة، حيث يشغل أكثر من ربع القوى العاملة بالقطاع الخاص، وبعدد إجمالي يصل 268 ألف عامل وعاملة.



ويمتلك القطاع الصناعي منشآت إنتاجية عديدة ومتنوعة منتشرة بعموم المملكة يصل عددها إلى 18 الف منشأة، منها 16.2 الف منشأة حرفية، و1.8 الف منشأة صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3 بالمئة منذ العقد الماضي.



وبين المهندس الجغبير أن القطاع الصناعي استمر خلال العام الماضي 2023، بتحقيق مستوياتٍ غير مسبوقة في حجم الاستثمارات، واستحوذ على أعلى قيمة من إجمالي الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية خلال الأشهر التسعة الماضية من عام 2023 وبنسبة بلغت 64 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الكلية لمختلف القطاعات الاقتصادية، وبحجم 565 مليون دينار.

وأشار إلى أن هذا يعكس مستوى ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار بالمملكة وخاصة بالقطاع الصناعي، والتأكيد على امتلاكه المقومات الاستثمارية والحوافز الجاذبة للاستثمار والمستثمرين بالإضافة للمؤشرات الإيجابية للاستثمارات الصناعية وريادتها، المتوائمة مع قيادة الصناعة بمساهمتها بحوالي ثلث النمو الاقتصادي عام 2022 والتي تعتبر بدورها دلالات على دور وأهميته الصناعة باعتبارها القطاع الإستراتيجي القائد للنمو والتنمية في البلاد.



وأكد أن القطاع الصناعي يمتلك العديد من الإمكانيات والمقومات، ما يجعله يحتل مكانة مهمة على مستوى الاستثمار بمختلف الدول العربية، من خلال القاعدة الإنتاجية الضخمة والمتنوعة التي يتمتع بها ضمن العديد من الصناعات المختلفة، مبينا أنه يمتلك فرصاً وآفاقاً واسعة للنمو والتوسع، شريطة زيادة برامج الترويج وتوفير الحوافز لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.



وكان المهندس الجغبير، قد أعلن منتصف العام الماضي 2023 عن استثمارات جديدة بالصناعة تم تأسيسها فعليا أو هي في مراحل التأسيس النهائية، تصل قيمتها إلى 850 مليون دولار، ستوفر 3650 فرصة عمل جديدة، فيما يتوقع أن تصل صادراتها لما يقارب 1.2 مليار دولار.



ويملك القطاع الصناعي تنوعا سلعيا كبيرا، حيث يبلغ عدد السلع التي يتم انتاجها في المملكة 1500 سلعة ضمن القطاعات الصناعية الفرعية المختلفة، الخشبية والأثاث والبلاستيكية والمطاطية والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والكيماوية ومستحضرات التجميل والعلاجية واللوازم الطبية والجلدية والمحيكات والغذائية والتموينية والتعبئة والتغليف والانشائية والتعدينية.



كما يمتلك القطاع الصناعي قدرات إنتاجية كبيرة وقيمة مضافة عالية، حيث يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي بالقطاع 25 مليار دولار، ونسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج 46 بالمئة، فيما تبلغ حصته بالسوق المحلية 45 بالمئة.



يذكر أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت القطاع الصناعي على رأس أولوياتها من خلال مضاعفة حجم الإنتاج المحلي الإجمالي، بهدف توفير 260 ألف فرصة عمل بحلول عام 2033، والتركيز على القطاعات الصناعية الاستراتيجية والواعدة لتحقيق ميزة تنافسية وزيادة مساهمة الصادرات في النمو الإجمالي داخل القطاع بنسبة تتراوح بين 35 و65 بالمئة.



وقال " رغم النتائج الإيجابية التي حققتها الصناعة خلال العام الماضي، إلا أن القطاع واجه العديد من التحديات، بمقدمتها انخفاض الصادرات، تراجع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي وبعض الأزمات العالمية ومنافسة المنتجات الأجنبية بفعل ارتفاع كلف الإنتاج".



وحسب المهندس الجغبير سجلت الصادرات الصناعية تراجعاً خلال العشرة اشهر الأولى من العام الماضي 2023 بنسبة 3.5 بالمئة متراجعة إلى 6.489 مليار دينار، مقابل 6.724 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2022.



وعزا رئيس الغرفة هذا التراجع، لانخفاض صادرات الصناعة للعديد من الأسواق الأجنبية، والتي ابرزها اندونيسيا بقيمة 93 مليون دينار، وبنغلاديش بأكثر من 88 مليون دينار، والهند والبرازيل 82 و69 مليون دينار على التوالي.



وعزا التراجع كذلك لبدء عودة الأسعار العالمية للأسمدة والبوتاس والفوسفات الى مستوياتها الطبيعية بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها خلال عام 2022، بالإضافة الى استمرار انخفاض الطلب في السوق الامريكية وخاصة لمنتجات الألبسة.



وأشار إلى أن إدامة نمو الصادرات الصناعية يتطلب إجراءات لتعزيز ذلك بمقدمتها إعادة النظر بكلف الإنتاج من خلال سرعة إيصال الغاز الطبيعي الى المصانع لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة محلياً وفي أسواق التصدير، ومراجعة الاتفاقيات التجارية لتحقيق العادلة في تطبيقها وإنصاف الصناعة، وضمان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيود على المنتجات الوطنية.



وأكد ضرورة متابعة تنفيذ مبادرات وخطط رؤية التحديث الاقتصادي، وإعداد خطط وبرامج للترويج للمنتجات الوطنية والتعريف بالمنتج الوطني، ورفع جاهزية التصدير والمشاركات بالمعارض والعمل على تعزيز تنافسية المنتجات الصناعية في الأسواق المحلية والعالمية.



وشدد المهندس المهندس الجغبير على ضرورة توفير الحماية للمنتج الوطني الأمر الذي يعمل على تهيئة كافة الظروف لاستغلال مختلف الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات الوطنية والمقدرة بنحو 4.4 مليار دولار بمختلف المنتجات وللعديد من دول العالم.



وأكد أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات العملية التنفيذية لدعم القطاع الصناعي في إطار مساعيها لتعزيز تنافسية الصناعة الأردنية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة مع أطراف دولية بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف بما ينعكس على زيادة حجم الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.



ولفت إلى أن أبرز الجهود التي قدمتها الحكومة للقطاع الصناعي خلال العام الماضي 2023، تمثلت في الإعلان عن صندوق دعم وتطوير الصناعة، الذي تضمن أربعة برامج مختلفة كفيلة في دعم وتطوير وتعزيز مكانة الصناعة، والبدء بتطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة منذ شهر نيسان الماضي ما أسهم بخفض التعرفة الكهربائية بنسب تصل إلى 11 بالمئة.



ومن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الصناعي خلال العام الماضي، بدء العمل على الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي تستهدف تعزيز القدرات التصديرية للشركات الأردنية الى مختلف الأسواق بما يؤدي الى زيادة الصادرات الأردنية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع العديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة، والعمل على مشروع مد المدن والتجمعات الصناعية بالغاز، إلى جانب تعزيز الشراكة الفاعلة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.



وأشار المهندس الجغبير إلى أن غرفة صناعة الأردن تسعى جاهدة إلى الاستمرار في وتيرة العمل المتصاعد خلال السنوات المقبلة للنهوض بالقطاع الصناعي إيماناً منها بأهميته ودوره البارز في دعم الاقتصاد الوطني.



ولفت إلى أن الغرفة تسعى لمواصلة الجهود المبذولة للترويج للصناعة الوطنية بمختلف الأسواق المحلية والعالمية والمشاركة في المعارض الدولية والتعريف بجودة وكفاءة المنتج الصناعي المحلي، إلى جانب تكثيف زيارات الوفود الاقتصادية للعديد من الدول للترويج للفرص الممكنة للاستثمار بالمملكة وعلى وجه الخصوص في الصناعات الاستراتيجية النوعية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.



وأوضح أن الغرفة ستواصل متابعتها الحثيثة مع مختلف الدول للتوسع في الأسواق القائمة والبحث عن أسواق جديدة تملك المنتجات الصناعية فرصاً تصديرية إليها، والمشاركة وإقامة معارض متخصصة في صناعات بعينها، والمشاركة في منتديات رجال الأعمال والتشبيك بين الشركات الأردنية ونظيرتها العربية والأجنبية.



وبين المهندس الجغبير أن صناعة الأردن تسعى من خلال التنسيق مع الجهات المعنية نحو تذليل أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصناعي المتعلقة بكلف الإنتاج وبمقدمتها الطاقة، من خلال متابعة تنفيذ مشروع مد المدن والتجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي، بالإضافة لتعزيز الشراكة مع القطاع العام لتطوير الخدمات والإستراتيجيات التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال في البلاد.