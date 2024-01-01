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ميدو يطالب بتشفير مباريات الدوري المصري

1/1/2024 7:15:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق بتشفير مباريات الدوري المصري.
وقال أحمد حسام ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أتمنى أن تتحول كرة القدم في مصر لصناعة، وأن تُدار بشكل مؤسسي".
وأضاف: "يجب تشفير مباريات الدوري المصري، من أجل استغلال تاريخ البطولة وتاريخ الأندية، والحصول على عوائد مالية".

وتابع: "أتمنى تشفير الدوري مقابل 50 جنيه في الشهر، حينها ستحصل على 12 مليار جنيه في الموسم".
وأكمل: "بعد ذلك، يجب يتم توزيع حقوق البث بعدالة، وأن تحصل الأندية الشعبية على 50 مليون جنيه، ويحصل الأهلي والزمالك على مبالغ أكبر".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "لو سألتم أي مواطن مصري عن تشفير الدوري مقابل 50 جنيه في الدوري مع تطوير المسابقة، سيوافق على ذلك، الجماهير المصرية تتفاخر بتاريخ الكرة المصرية".

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