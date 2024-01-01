الشباب السعودي يفاوض مدرب اتحاد جدة السابق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تكثف إدارة الشباب السعودي جهودها من أجل التعاقد مع مدرب جديد لقيادة دفة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا للكرواتي إيجور بيسكان، الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج.
وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية صباح اليوم الإثنين أن الشباب يفاوض التشيلي لويس سييرا، مدرب اتحاد جدة السابق، فيما توجد مؤشرات قبول من المدرب لخوض تجربة مع الفريق العاصمي.
وتسعى إدارة الشباب للتعاقد مع المدرب التشيلي لمدة 6 أشهر فقط، أي حتى نهاية الموسم الجاري.
وأضافت الصحيفة أنه لا يزال سداد مبلغ الشرط الجزائي المقدر بثلاثة أشهر الخاص ببيسكان عائقا أمام اكتمال التعاقد مع سييرا.
وسبق لسييرا أن خاض تجاربا في الدوري السعودي للمحترفين مع أندية الاتحاد (في ولايتين)، والوحدة، والطائي.
ويستعد الشباب لدخول معسكر خارجي خلال فترة التوقف الطويلة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
ويحتل الشباب المركز ال11 في سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) برصيد 21 نقطة، بعد انتصاره في الجولة الماضية على الوحدة بهدف.
ملاعب
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