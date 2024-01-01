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الشباب السعودي يفاوض مدرب اتحاد جدة السابق

1/1/2024 7:15:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تكثف إدارة الشباب السعودي جهودها من أجل التعاقد مع مدرب جديد لقيادة دفة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا للكرواتي إيجور بيسكان، الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج.
وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية صباح اليوم الإثنين أن الشباب يفاوض التشيلي لويس سييرا، مدرب اتحاد جدة السابق، فيما توجد مؤشرات قبول من المدرب لخوض تجربة مع الفريق العاصمي.
وتسعى إدارة الشباب للتعاقد مع المدرب التشيلي لمدة 6 أشهر فقط، أي حتى نهاية الموسم الجاري.
وأضافت الصحيفة أنه لا يزال سداد مبلغ الشرط الجزائي المقدر بثلاثة أشهر الخاص ببيسكان عائقا أمام اكتمال التعاقد مع سييرا.
وسبق لسييرا أن خاض تجاربا في الدوري السعودي للمحترفين مع أندية الاتحاد (في ولايتين)، والوحدة، والطائي.
ويستعد الشباب لدخول معسكر خارجي خلال فترة التوقف الطويلة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
ويحتل الشباب المركز ال11 في سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) برصيد 21 نقطة، بعد انتصاره في الجولة الماضية على الوحدة بهدف.

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