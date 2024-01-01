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منتخب الجزائر يعلن غياب نجمه عن الكان

1/1/2024 7:15:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الاثنين، استبعاد أحد اللاعبين من القائمة المعنية بخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا، المزمع إقامتها هذا الشهر في كوت ديفوار، بداعي الإصابة.
وقال الاتحاد الجزائري في بيان، عبر موقعه الرسمي: "قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بالتشاور مع الطاقم الطبي، الاستغناء عن خدمات المهاجم أمين جويري (مهاجم رين الفرنسي)، ما يعني غيابه عن المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2023".
وذكر البيان أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب، وبعد معاينة ملفه الطبي مع ناديه، أكدت استحالة مشاركته في البطولة، بسبب الإصابة التي يعاني منها، حيث يحتاج للركون إلى الراحة للتعافي بشكل سليم.
ولم يكشف بيان الاتحاد الجزائري طبيعة إصابة جويري، وما إذا كان تعرض لها رفقة ناديه، أو خلال المباراة الإعدادية التي خاضها المحاربون، أمس، ضد المنتخب الأولمبي.
وشد المنتخب الجزائري الرحال، اليوم، صوب العاصمة التوجولية لومي، لخوض معسكر هناك لمدة 10 أيام، قبل تنقل البعثة إلى مقر إقامتها بمدينة بواكي الإيفوارية، حيث ستخوض منافسات الكان.
وسيلعب المحاربون مباراتين وديتين خلال المعسكر المقبل، الأولى ستكون ضد المنتخب المحلي لتوجو، يوم الجمعة، والثانية أمام منتخب بوروندي الأول، في التاسع من الشهر الجاري، وذلك دون حضور الجمهور.
ويستهل "الخضر" مشوارهم في كأس أمم إفريقيا ضد منتخب أنجولا بملعب بواكي، قبل مواجهة بوركينا فاسو وموريتانيا على الترتيب.

ملاعب


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