فرنسا.. إضرام النيران في 745 سيارة ليلة رأس السنة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، عبر شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا)، إنه تم في عموم البلاد اعتقال 380 شخصا ليلة رأس السنة، وإحراق 745 سيارة.



وأضاف الوزير: "مقارنة بالعام الماضي، تم حرق عدد أقل من السيارات بنسبة عشرة بالمائة. وقام رجال الشرطة والأمن باعتقال 380 شخصا في جميع أنحاء البلاد، وهذا أيضا أقل بنسبة عشرة بالمائة".

ويوم الجمعة الماضي، قال وزير الداخلية الفرنسي إنه سيتم نشر أكثر من 90 ألفا من رجال الشرطة والدرك في جميع أنحاء فرنسا عشية رأس السنة الجديدة لضمان الأمن والقانون والنظام وسط أعلى مستوى من التهديد الإرهابي.



وفي ألمانيا كانت ليلة رأس السنة مضطربة أيضا، حيث أصيب 15 ضابط شرطة خلال أعمال الشغب وتم اعتقال أكثر من 250 شخصا.

RT