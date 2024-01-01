نتائج قرعة كأس الرابطة المصرية 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سحبت امس الأحد قرعة دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية لموسم 2023-2024 في نسختها الثالثة.



وكان فريقا الأهلي والزمالك قد انسحبا من البطولة خلال الأسبوعين الماضيين بسبب الارتباط بمنافسات أخرى، وتلاحم المباريات.

وقسمت الفرق الـ16 المتبقية من أندية الدوري المصري الممتاز والمشاركة في البطولة إلى 4 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة.

ولقد كان من المفترض أن يشارك 18 فريقاً تقسم على مجموعتين بواقع 6 فرق في كل مجموعة، لكن تم تغيير النظام بعد انسحاب قطبي الكرة المصرية.

وتواجد في المجموعة الأولى فرق الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر وسموحة وبلدية المحلة.

وشهدت المجموعة الثانية تواجد فاركو وزد وبيراميدز وطلائع الجيش، بينما حلت فرق سيراميكا كليوباترا وإنبي والداخلية والإسماعيلي في المجموعة الثالثة.

أما فيما يخص المجموعة الرابعة، فقد ضمت المصري والمقاولون العرب والبنك الأهلي والجونة.

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