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النصر يخوض وديتين مقابل 9 ملايين دولار

1/1/2024 7:15:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة شركة نادي النصر ستحصل على 9 ملايين دولار، بعد خوض الفريق الأول لكرة القدم مباراتين وديتين أمام فريقي شنغهاي الصيني في 24 من يناير (كانون الثاني) الجاري، وتشجيانغ في 28 من الشهر ذاته.
وأضافت أن المبلغ سيشمل المباراتين، إضافة إلى بعض اللقاءات الإعلامية لنجوم الفريق، يتقدمهم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق.
من جهة أخرى، سيغيب عن البعثة الثنائي السنغالي ساديو ماني، والعاجي سيكو فوفانا، لوجودهما في صفوف منتخبيهما اللذين يستعدان للمشاركة في نهائيات أمم إفريقيا.
ويذكر أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق، منح اللاعبين إجازة 15 يوماً، بعد الفوز على التعاون، على أن يستأنف التدريبات، الإثنين، 15 يناير (كانون الثاني) المقبل، قبل المغادرة إلى الصين.

ملاعب

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