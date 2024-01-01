بسبب تفجير ماكينة صراف آلي...اندلاع النيران في فرع أحد البنوك في ألمانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بسبب تفجير ماكينة صراف آلي، اندلعت النيران في فرع تابع لأحد مصارف في شباركاسه منطقة بوندنتال جنوب غرب ألمانيا، على الحدود مع فرنسا.وكان مجرمون فجروا الماكينة صباح يوم الأحد، ثم لاذوا بالفرار بسيارة متجهين، على الأرجح، إلى فرنسا.



وأوضحت الشرطة الالمانية أنه بعد التفجير اندلعت النيران في المنزل غير المحاط بمبانٍ أخرى، وتفترض الشرطة أن النيران أتت على المنزل بالكامل. وقامت قوات الإطفاء بإخماد الحريق من مسافة آمنة.



وبحسب الشرطة الالمانية، يوجد في فرع مصرف شباركاسه العديد من ماكينات الصراف الآلي، ومن المنتظر استدعاء خبراء متخصصين ليفحصوا احتمال ما إذا كانت لا تزال هناك متفجرات أخرى داخل المبنى.



ولا يمكن حتى الآن تحديد حجم الخسائر الناجمة عن التفجير، ورفضت الشرطة الالمانية إعطاء معلومات في الوقت الحالي حول المسروقات المحتملة.

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