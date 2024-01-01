قوات الاحتلال تعتقل 32 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ الليلة الماضية

MENAFN - Al Wakeel News)قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 32 مواطنا فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الاثنين، بينهم والدة الشهيد أحمد عليان من القدس.



وأضاف نادي الأسير أن الاعتقالات تركزت في بلدة قطنة شمال غرب القدس حيث شملت 12 مواطنا فلسطينيا على الأقل، أفرج عن مجموعة منهم لاحقا، وبينهم سيدة اعتقلها الاحتلال "كرهينة بعد عملية تحقيق ميداني".



وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة إلى 4910 فلسطينيين منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

