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تدهور الحالة الصحية للاسطورة الالمانية بيكنباور

1/1/2024 7:15:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية ألمانية أن الأسطورة فرانز بيكنباور يمر بحالة صحية صعبة وتتدهور خلال الفترة القليلة الماضية.
صاحب الـ78 عامًا لم يظهر في مدرجات ملعب أليانز أرينا كما اعتاد منذ فترة طويلة وأكد شقيقه من قبل أنه ليس على ما يرام.
وأصيب بيكنباور قبل كأس العالم في قطر العام الماضي بأزمة في عينه ولم يتمكن رؤية أي شيء بعينه اليمنى ولم يتمكن من مؤازرة منتخب المانيا.
الصحيفة الألمانية أكدت بأن حالة الأسطورة بيكنباور تتدهور ولا تشهد أي صعود خلال الفترة الأخيرة، رغم أنها كانت تتحسن في السابق.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تقاعد عن الحياة العامة ويعيش الآن في النمسا لكنه يمكث في المستشفى منذ أسابيع.

ملاعب

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