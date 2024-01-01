تدهور الحالة الصحية للاسطورة الالمانية بيكنباور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية ألمانية أن الأسطورة فرانز بيكنباور يمر بحالة صحية صعبة وتتدهور خلال الفترة القليلة الماضية.
صاحب الـ78 عامًا لم يظهر في مدرجات ملعب أليانز أرينا كما اعتاد منذ فترة طويلة وأكد شقيقه من قبل أنه ليس على ما يرام.
وأصيب بيكنباور قبل كأس العالم في قطر العام الماضي بأزمة في عينه ولم يتمكن رؤية أي شيء بعينه اليمنى ولم يتمكن من مؤازرة منتخب المانيا.
الصحيفة الألمانية أكدت بأن حالة الأسطورة بيكنباور تتدهور ولا تشهد أي صعود خلال الفترة الأخيرة، رغم أنها كانت تتحسن في السابق.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تقاعد عن الحياة العامة ويعيش الآن في النمسا لكنه يمكث في المستشفى منذ أسابيع.
ملاعب
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