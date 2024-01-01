الدراسة والعمل أولويات وأمنيات الشباب في العام الجديد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تباينت تطلعات الشباب للعام الجديد 2024 وما حققوه من الإنجازات في العام الماضي.



وأكد عدد من الشباب استكمال مسيرتهم علمياً وعملياً وحياتياً، لما فرضته الحياة عليهم نتيجة التغييرات السريعة والأحداث المفاجئة التي أثرت في خططهم ولم تنحصر الأهداف والأمنيات للشباب في الجانب الدراسي على حساب الأمنيات في العمل؛ ولكن الأمر أصبح اليوم أكثر تعقيداً وأهمية.



ودعوا إلى ضرورة اخذ تطلعاتهم ضمن برامج وسياسات تساعدهم على تحقيقها لا سيما انهم بحاجة إلى من يدعمهم ويقف إلى جانبهم، تنفيذا للتوجيهات الملكية بضرورة وضع الشباب على سلم الأولويات الوطنية وتوفير الإمكانيات اللازمة لتمكينهم وتأهيلهم لسوق العمل.



ويقول يسري زيتون، وهو طالب جامعي، إن الظروف الحالية والمتغيرة، تجعلنا كشباب نسابق الزمن كي نحقق تلك الأهداف، ونخوض تجارب جديدة، وغير متوقعة.



وأضاف زيتون، أن هناك ظروفاً تطرأ على الواقع الذي نعيشه، تدفعنا لتغيير المسار والأهداف، خصوصاً أن سوق العمل أصبح متغيراً، وهناك وظائف جديدة بحكم التطور التكنولوجي الهائل؛ ولا يمكن أن نسير خلالها بطريقة نمطية بل تحتاج لتدريب وتمكين ومهارات تتماشى مع هذا التطور الذي طرأ على جميع جوانب الحياة.



وترى ماسة أبو غوش، أن كتابة الأمنيات والأهداف في حد ذاتها تعطي طاقة إيجابية؛ ما يجعلنا كشباب نشعر بأن المقبل سيكون أجمل، لكن نحن من نضع أهدافاً أكبر من واقعنا.



وأكدت أبو غوش، وهي طالبة جامعية ان يكون الشباب جادين في تحديد أهدافهم والاعتماد على قدراتهم وطاقتهم والبحث عن كل ما هو متميز وجديد؛ وترى أن الأمنيات لا بدّ أن تكون بسيطة، ولا تنحصر في التطرق فيها لموضوع العمل، أو الدراسة فقط، كي لا نحوّل اليوم الأول من السنة إلى محطة لتعجيز أنفسنا خلال العام، خصوصاً أن الأحداث المفاجئة، والتطور السريع تغير توجهنا 180 درجة.



بدورها، قالت الطالبة الجامعية سندس ياغي، يجب على الشباب التخطيط لمشروع ينجح فيه ولا تقتصر أهدافه على البحث عن فرصة عمل إلا كموظف حكومي.



وأضافت ياغي، أن الأحداث الجارية، وما يحدث حول العالم من اضطرابات، يجعلنا نتراجع عن فكرة السفر للعمل في الخارج، وهي واحدة من الأهداف التي وضعتها شخصياً في مفكرتي في العام الماضي.



ولفت الشاب مصعب شوماف ، إلى حقيقة غياب الأمنيات الشخصية والعاطفية في أجندة تدوين الخطط والأهداف لديه، وقال "انا شخصيا اكتب كل ما يتعلق بالدراسة والعمل فقط"، داعيا إلى التفكير في التخطيط السليم لتحسين نوعيا حياتنا التي نريد، كي نشعر بالرضا في النهاية ، لذلك قررت هذا العام أن أضع دراستي على قائمة هذه الأولويات.



ويقول الشاب عبد الرحمن أبو خيط، أنصح الشباب أن يكونوا عمليين جداً، فالجميع يريد أن ينجح ، أو يدشن مشروعاً معينا متسائلا : أين نحن من كل ذلك، داعيا الشباب إلى التركيز على الأهداف المستقبلية وإلى تعميق أهدافهم العملية والواقعية والتوجه لمعرفة السوق وفرص العمل المتاحة .



أما الشاب احمد عواد، فيعتمد على التعلّم واضعا في أولوياته تعلم شيء جديد، الأمر الذي يجعله يغيّر أهدافه، أكثر من مرة، ويقول: " فعندما أطوّر مهارة جديدة في نفسي، أتجه مباشرة للمكانة التي يمكن أن أوظفها فيها، لذلك لا أحب التقيد بهدف محدد، والهدف هو التعلّم المستمر، والتطور السريع، كي أتدرج في مواقع تتماشي مع ما اكتسبته من خبرات، لذلك لا يمكن أن أقيّد أهدافي في إطار محدد، وإلا لن أتعلم أشياء مختلفة".



وتشير التقديرات السكانية التي أعدتها دائرة الإحصاءات العامة إلى أن خُمس السكان في المملكة هم من ضمن فئة الشباب في الفئة العمرية (15-24) سنة، إذ بلغ عددهم حوالي 2.246 مليون نسمة من مجموع سكان الأردن المقدر لنهاية عام 2022 بـــــ 11.302 مليون نسمة، وتباينت نسبة الشباب بين الذكور والإناث تباينا طفيفا، حيث بلغت 20.2% بين الذكور و19.5% بين الإناث.