المقاومة تنعى الشهيد الدكتور يوسف سلامة وزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الإثنين، الشهيد الدكتور يوسف جمعة سلامة الذي ارتقى أمس خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.
وأكدت حماس أن إجرام الاحتلال المتواصل الذيل يطال أبناء الشعب الفلسطيني وكل مقومات الحياة الإنسانية في القطاع، منذ ما يقارب 3 أشهر، لن يفلح في تحقيق أهدافه العدوانية، وأن الشعب سيبقى ثابتا على الأرض مدافعا عنها حتى دحر الاحتلال وزواله.
وارتقى الشهيد الشيخ يوسف سلامة أمس الأحد، في قصف استهدف منزله في مخيم المغازي، وشغل الشهيد سلامة سابقا منصب وزير الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين، وكان أيضا خطيبًا للمسجد الأقصى.
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