المقاومة تنعى الشهيد الدكتور يوسف سلامة وزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الإثنين، الشهيد الدكتور يوسف جمعة سلامة الذي ارتقى أمس خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.



وأكدت حماس أن إجرام الاحتلال المتواصل الذيل يطال أبناء الشعب الفلسطيني وكل مقومات الحياة الإنسانية في القطاع، منذ ما يقارب 3 أشهر، لن يفلح في تحقيق أهدافه العدوانية، وأن الشعب سيبقى ثابتا على الأرض مدافعا عنها حتى دحر الاحتلال وزواله.



وارتقى الشهيد الشيخ يوسف سلامة أمس الأحد، في قصف استهدف منزله في مخيم المغازي، وشغل الشهيد سلامة سابقا منصب وزير الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين، وكان أيضا خطيبًا للمسجد الأقصى.