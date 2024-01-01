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الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويستولي على مركبة ومبالغ مالية في الخليل

1/1/2024 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا فلسطينيا ، واستولت على مركبة ومبالغ مالية في الخليل جنوب الضفة الغربية.


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود إياد محمود العمايرة، بعد دهم منزله وتفتيشه في حي واد سود ببلدة دورا جنوب غرب الخليل.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، وفتشت مطبعة وعدة منازل، وحطمت أبوابها وعاثت خرابا في محتوياتها، واستولت على مركبة، ومبلغ بقيمة 70 ألف شيقل من منازل الأشقاء مصعب، وأنس، وصهيب، وجبرين عبد العظيم أبو تركي.


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