القسام تعلن الإيقاع بقوة إسرائيلية في كمين بمخيم البريج

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إن مقاتليها أفادوا -بعد عودتهم من مناطق الاشتباك بمخيم البريج وسط قطاع غزة- بأنهم نصبوا كمينا محكما لقوة إسرائيلية خاصة في أحد المنازل التي تتمركز أمامها آليات الاحتلال في المخيم.
وأوضحت أنه فور دخول القوة إلى المنزل للاستراحة باغتهم مقاتلو القسام بصليات الرصاص والقذائف المضادة للتحصينات وأوقعوهم بين قتيل وجريح، ثم انسحبوا من الموقع.
MENAFN01012024000208011052ID1107673753
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.