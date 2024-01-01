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القسام تعلن الإيقاع بقوة إسرائيلية في كمين بمخيم البريج

1/1/2024 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إن مقاتليها أفادوا -بعد عودتهم من مناطق الاشتباك بمخيم البريج وسط قطاع غزة- بأنهم نصبوا كمينا محكما لقوة إسرائيلية خاصة في أحد المنازل التي تتمركز أمامها آليات الاحتلال في المخيم.


وأوضحت أنه فور دخول القوة إلى المنزل للاستراحة باغتهم مقاتلو القسام بصليات الرصاص والقذائف المضادة للتحصينات وأوقعوهم بين قتيل وجريح، ثم انسحبوا من الموقع.

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