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مسؤول إسرائيلي: وحدات منسحبة من غزة مستعدة للتوجه للحدود مع لبنان

1/1/2024 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي ان بعض القوات التي انسحبت من غزة ستكون مستعدة للتناوب على الحدود الشمالية مع لبنان.


واضاف المسؤول الاسرائيلي "لن نسمح للوضع على الجبهة اللبنانية بالاستمرار والأشهر الـ6 القادمة حرجة".

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