مسؤول إسرائيلي: وحدات منسحبة من غزة مستعدة للتوجه للحدود مع لبنان

مسؤول إسرائيلي: وحدات منسحبة من غزة مستعدة للتوجه للحدود مع لبنان
التاريخ
1/1/2024 6:11:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي ان بعض القوات التي انسحبت من غزة ستكون مستعدة للتناوب على الحدود الشمالية مع لبنان.
واضاف المسؤول الاسرائيلي "لن نسمح للوضع على الجبهة اللبنانية بالاستمرار والأشهر الـ6 القادمة حرجة".
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