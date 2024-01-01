آدم أم يونس.. جدل محتدم على لقب مولود مصر الأول في 2024

MENAFN - Khaberni) خبرني - منافسة وصراع فكاهي يحدث في أول دقيقة من كل عام في مصر، للحصول على لقب أول مولود في العام الجديد.

وفي آخر ساعات 2023، بدأت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تنشر أخبارا عن أول مولود نقلا عن حسابات المواطنين.

آدم أم يونس فقد نشر أحد الأشخاص منشوراً احتفالاً بمولوده الجديد في 2024 وقال: "وده بقى أول مولود في 2024 بولادة طبيعية الساعة 12 بالظبط معاده عالساعة في السنة الجديدة، حريف من صغره مذاكر كويس.. الاسم آدم"، مرفقا المنشور بصورة للطفل.

في الدقيقة ذاتها، سجل أيضاً مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ولادة أول طفل في مصر للعام 2024، يُدعي "يونس"، وُلد في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح أول أيام العام الجديد.

وبذلك فإن الصراع الفكاهي والحاصل على اللقب لم يحسم هذا العام بشكل دقيق. يذكر أن العام 2023 انتهى مسجلاً بإحصائيات قدرت عدد سكان مصر 105 ملايين و854 ألفا و652 نسمة، وذلك وفقاً للساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والتي يتم فيها طرح عدد الوفيات من التعداد الكلي للسكان، مع إضافة المواليد الجديدة.

ومع مرور الساعة الأولى من عام 2024 سجل عدد السكان في جمهورية مصر العربية 105ملايين 854 ألفا 650 نسمة، ليسجل بذلك انخفاض في عدد السكان بفارق 2 نسمة عما تم تسجيله في اللحظات الأخيرة من 2023، بعد إضافة المواليد وطرح الوفيات.

في حين احتلت جمهورية مصر العربية المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شمال إفريقيا عام 2023، بعدد سكان يبلغ 105.6 مليون نسمة، حيث تمثل 7.3%من جملة عدد سكان إفريقيا، و1.4% من جملة سكان العالم، وترتيبها رقم 14 عالمياً والثالثة إفريقياً من حيث عدد السكان، وذلك وفقاً لبيانات رسمية صادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.