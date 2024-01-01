آدم أم يونس.. جدل محتدم على لقب مولود مصر الأول في 2024

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - منافسة وصراع فكاهي يحدث في أول دقيقة من كل عام في مصر، للحصول على لقب أول مولود في العام الجديد.
وفي آخر ساعات 2023، بدأت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تنشر أخبارا عن أول مولود نقلا عن حسابات المواطنين.
آدم أم يونس فقد نشر أحد الأشخاص منشوراً احتفالاً بمولوده الجديد في 2024 وقال: "وده بقى أول مولود في 2024 بولادة طبيعية الساعة 12 بالظبط معاده عالساعة في السنة الجديدة، حريف من صغره مذاكر كويس.. الاسم آدم"، مرفقا المنشور بصورة للطفل.
في الدقيقة ذاتها، سجل أيضاً مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ولادة أول طفل في مصر للعام 2024، يُدعي "يونس"، وُلد في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح أول أيام العام الجديد.
وبذلك فإن الصراع الفكاهي والحاصل على اللقب لم يحسم هذا العام بشكل دقيق. يذكر أن العام 2023 انتهى مسجلاً بإحصائيات قدرت عدد سكان مصر 105 ملايين و854 ألفا و652 نسمة، وذلك وفقاً للساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والتي يتم فيها طرح عدد الوفيات من التعداد الكلي للسكان، مع إضافة المواليد الجديدة.
ومع مرور الساعة الأولى من عام 2024 سجل عدد السكان في جمهورية مصر العربية 105ملايين 854 ألفا 650 نسمة، ليسجل بذلك انخفاض في عدد السكان بفارق 2 نسمة عما تم تسجيله في اللحظات الأخيرة من 2023، بعد إضافة المواليد وطرح الوفيات.
في حين احتلت جمهورية مصر العربية المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شمال إفريقيا عام 2023، بعدد سكان يبلغ 105.6 مليون نسمة، حيث تمثل 7.3%من جملة عدد سكان إفريقيا، و1.4% من جملة سكان العالم، وترتيبها رقم 14 عالمياً والثالثة إفريقياً من حيث عدد السكان، وذلك وفقاً لبيانات رسمية صادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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