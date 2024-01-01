بطولة فزاع لليولة ترفع سقف التحدي في ليلة مميزة في الميدان

حصد عبد الله الفلاحي من مدينة العين، بطاقة التأهل الثانية إلى "المربع الذهبي" بعد تفوقه على أحمد بالقوبع المنصوري من إمارة دبي، في الحلقة الثانية من المرحلة الثانية من النسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 19 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك في ليلة مميزة على مسرح الميدان حضرت فيها المنافسة القوية والتفاعل الجماهيري لمواصلة المضي قدماً نحو تحقيق حلم التتويج بكاس فزاع الذهبي لأكبر بطولة تراثية وأكثرها تنوعاً وشمولية لإعداد شباب متسلح بمهارات وعلوم الأجيال المتعاقبة.

وجاء فوز الفلاحي على المنصوري في مواجهة الدور الثاني، بعد تحقيقهما نتائج متقاربة للغاية، الأمر الذي جعل من التحديات أكثر حماس وتنافس، وانضم الفلاحي في المربع الذهبي إلى علي العزيزي المتأهل من الحلقة الخامسة، فيما تبقى مقعدين سيتم حسمهما على مدار الأسبوعين القادمين، مع إقامة الحلقات كل ليلة جمعة بداية من الساعة التاسعة مساءً في قلعة الميدان في موقعه في القرية التراثية في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم.

وجاءت الانطلاقة للحلقة السادسة مع مسابقة اليولة، على أنغام أغنية "راعي العز" غناء الفنان الإماراتي ميحد حمد، ومن كلمات الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، وألحان فايز السعيد، وخلالها قدّم المتنافسان عرضاً مميزًا على مسرح الميدان، وسط تفاعل وحماس كبير على المدرجات من الجماهير الحاضرة، ومنح خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، الفلاحي علامة اليولة، وذلك في حلقة مميزة للغاية قدمها راشد الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم.

وفي مسابقة سؤال الموروث أجاب أحمد المنصوري بشكل صحيح ليحصل

على 10 علامات.



وفي تحدي السباحة الذي يقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، تفوق المنصوري، ليكسب 15 علامة.

أما في تحدي الرماية الذي يقام مباشرة على مسرح الميدان، بأسلوب الجري لالتقاط السلاح والتصويب على الأهداف، كسب الفلاحي الـ 15 علامة.



وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، ألقى المشاركان قصيدة للشاعر، سعيد بن راشد بعنوان "ياهل الخنانيج القوايا" وفيها تمكّن الفلاحي من الحصول على علامتها.

وفي سباق الهجن الذي زادت مسافته ليصبح 500 متر وأُقيم على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في نفس موقع البطولة، تفوق المنصوري ليكسب 20 علامة.

بطولة تثقيفية وتعليمية



قالت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن بطولة فزاع لليولة، تسعى وفق رؤية ورسالة المركز في صون التراث الوطني، من خلال كونها بطولة تراثية تحمل رسالة ثقافية ووطنية، أكثر منها بطولة تنافسية في اليولة فقط، ولكنها تركّز على تعزيز مختلف المهارات وفنون الموروث الشعبي، وهو ما يجعلنا نضاعف الجهود، ونحرص على تدريب المشاركين طوال الأسبوع على أيدي مدربين متخصصين، ونعمل ضمن استراتيجية أن يواصل اليويلة الذي لم يسعفهم الحظ بالتأهل إلى المربع الذهبي بالبقاء معنا، لاكتساب المزيد من الخبرات واعتبار الموسم فرصة لهم للتواجد والتفاعل بما يعود عليهم بالفائدة على الصعيد الشخصي.

عبد الرحمن الجنيد ضيف الحلقة السادسة

حلّ، الفنان عبد الرحمن الجنيد ضيفاً على الحلقة السادسة، والذي قدم أغنية "حروف نكاسة" من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وألحان ميحد حمد، حيث أطرب الحضور، وعبر عن سعادته بالمشاركة، وقال: تعلقت بالشلّة الإماراتية منذ صغري، وكنت دائماً أقوم بترديدها، ومن ثم انتقلت لغناء كل ما يتعلق بموروثنا الشعبي، وأشعر بالفخر بعرض تراث الوطن في هذا النوع من المناسبات ومنها بطولة فزاع للتراث الرائدة في دعم وتشجيع شباب الوطن.

بطاقة التأهل

أبدى عبد الله الفلاحي سعادته بالحصول على البطاقة الثانية المؤهلة للمربع الذهبي وقال: الحمد لله عدت إلى المنافسة بعد خسارتي في تحدي السباحة والموروث، كانت منافسة قوية جدًا لم تحسم حتى النهاية، ولكن في بطولة تحمل اسم فزاع ليس هناك خاسر فكلنا هنا أخوة وكلنا فائزين.

جدول علامات المتسابقين:

اليويل الموروث السباحة الرماية عد القصيد الركض اليولة المجموع %

عبد الله الفلاحي - - 15 15 - 25 55

أحمد بالقوبع المنصوري 10 15 - - 20 - 45



