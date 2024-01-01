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زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي

1/1/2024 5:26:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه"، إن زلزالاً بلغت قوته المبدئية 7.4 درجات ضرب شمال وسط اليابان اليوم الاثنين.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً من حدوث موجات مدٍّ عاتية (تسونامي) على طول المناطق الساحلية في مقاطعات إيشيكاوا ونيجاتا وتوياما.

وقالت الوكالة إنه يُعتقد أن موجات تسونامي بارتفاع نحو خمسة أمتار وصلت إلى نوتو في مقاطعة إيشيكاوا.

وذكرت "إن.إتش.كيه" أن أمواجاً يزيد ارتفاعها على متر واحد ضربت ساحل مدينة واجيما في إيشيكاوا.

وأضافت أن شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية قالت إنها تتحقق من وجود أي خلل في محطاتها التي تعمل بالطاقة النووية.

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