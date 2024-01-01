زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه"، إن زلزالاً بلغت قوته المبدئية 7.4 درجات ضرب شمال وسط اليابان اليوم الاثنين.
وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً من حدوث موجات مدٍّ عاتية (تسونامي) على طول المناطق الساحلية في مقاطعات إيشيكاوا ونيجاتا وتوياما.
وقالت الوكالة إنه يُعتقد أن موجات تسونامي بارتفاع نحو خمسة أمتار وصلت إلى نوتو في مقاطعة إيشيكاوا.
وذكرت "إن.إتش.كيه" أن أمواجاً يزيد ارتفاعها على متر واحد ضربت ساحل مدينة واجيما في إيشيكاوا.
وأضافت أن شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية قالت إنها تتحقق من وجود أي خلل في محطاتها التي تعمل بالطاقة النووية.
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