الحكومة اليابانية تؤكد عدم تسجيل أي خلل في المحطات النووية بعد الزلزال

الحكومة اليابانية تؤكد عدم تسجيل أي خلل في المحطات النووية بعد الزلزال
التاريخ
1/1/2024 5:26:05 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أكّدت الحكومة اليابانية أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خلل حتى الآن في المحطات النووية بعد سلسلة زلازل قوية هزت وسط اليابان الاثنين.
وقال الناطق باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي: "جرى تأكيد عدم وجود أي خلل في محطة شيكا للطاقة النووية (في إيشيكاوا) ومحطات أخرى حتى الآن".
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