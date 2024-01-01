جمارك دبي تبحث توطيد التعاون مع قطر

استقبل أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سعيد بن علي الهاجري القنصل العام لدولة قطر في دبي، الذي قدم للسلام عليه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى دولة الإمارات، ورحب المدير العام لجمارك دبي بالقنصل العام لدولة قطر الشقيقة، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، حيث بحثا توطيد العلاقات الأخوية والتعاون المشترك.

وقال أحمد محبوب مصبح: "تحرص جمارك دبي على تعزيز التعاون مع الجهات الدبلوماسية ومجلس الأعمال والشركات الخليجية التي تعمل في دبي، مشيراً إلى أن جمارك دبي تضع على رأس أولوياتها تقديم تجربة جمركية رائدة من خلال تبني الخدمات الذكية في كافة نواحي العمل الجمركي، وتم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ودولة قطر، و تعزيز التبادل التجاري و التسهيل على المسافرين، بما يدعم اقتصاد الجانبين، وأثنى المدير العام لجمارك دبي خلال اللقاء على استضافة دولة قطر معرض إكسبو الدوحة 2023 كأول معرض دولي للبستنة، والذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاستكشاف واعتماد حلول مبتكرة للتخفيف من آثار التصحر.

وأشاد سعيد بن علي الهاجري، باللقاء المثمر لدعم التجارة البينية ومواكبة التزايد المستمر في معدلات السياحة وأعداد المسافرين بين الجانبين، مثمناً العلاقات الوطيدة التي تربط دولة قطر مع دولة الإمارات والتي تنعكس إيجاباً على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

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