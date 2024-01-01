Monday, 01 January 2024 02:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أبوظبي تحتضن معسكر منتخب العراق

1/1/2024 5:26:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحتضن العاصمة أبوظبي، معسكر منتخب العراق الأول لكرة القدم، خلال الفترة من 2 حتى 11 يناير الجاري، وذلك في إطار استعدادات أسود الرافدين لخوض بطولة كأس آسيا المقرر لها في قطر خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبل.

ويخوض منتخب العراق خلال المعسكر، مباراة ودية مع نظيره الكوري الجنوبي 6 يناير بدبي.

وتضم بعثة منتخب العراق، والتي تصل غدا الثلاثاء إلى العاصمة أبوظبي، جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل، "لحراسة المرمى"، وزيد تحسين وسعد ناطق وفرانس ضياء وريبين سولاقا وعلي عدنان وميرخاس دوسكي وأحمد يحيى وحسين علي وآلان محي الدين، "للدفاع"، وإبراهيم بايش وزيدان إقبال وأحمد علي وأسامة رشيد وأمير العماري وأمجد عطوان وعلي جاسم وبشار رسن ويوسف الأمين ودانيلو سعيد ومنتظر ماجد، "للوسط"، وعلي الحمادي وأيمن حسين ومهند علي، "للهجوم"، إضافة إلى الجهاز الفني يقيادة الإسباني كاساس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN01012024000110011019ID1107673714

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث