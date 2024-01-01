أبوظبي تحتضن معسكر منتخب العراق

تحتضن العاصمة أبوظبي، معسكر منتخب العراق الأول لكرة القدم، خلال الفترة من 2 حتى 11 يناير الجاري، وذلك في إطار استعدادات أسود الرافدين لخوض بطولة كأس آسيا المقرر لها في قطر خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبل.

ويخوض منتخب العراق خلال المعسكر، مباراة ودية مع نظيره الكوري الجنوبي 6 يناير بدبي.

وتضم بعثة منتخب العراق، والتي تصل غدا الثلاثاء إلى العاصمة أبوظبي، جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل، "لحراسة المرمى"، وزيد تحسين وسعد ناطق وفرانس ضياء وريبين سولاقا وعلي عدنان وميرخاس دوسكي وأحمد يحيى وحسين علي وآلان محي الدين، "للدفاع"، وإبراهيم بايش وزيدان إقبال وأحمد علي وأسامة رشيد وأمير العماري وأمجد عطوان وعلي جاسم وبشار رسن ويوسف الأمين ودانيلو سعيد ومنتظر ماجد، "للوسط"، وعلي الحمادي وأيمن حسين ومهند علي، "للهجوم"، إضافة إلى الجهاز الفني يقيادة الإسباني كاساس.

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