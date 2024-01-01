الشباب السعودي يكثف مفاوضاته مع المدرب التشيلي سييرا

تكثف إدارة نادي الشباب السعودي لكرة القدم جهودها من أجل التعاقد مع المدرب التشيلي لويس سييرا لقيادة دفة الفريق خلال الفترة المقبلة، حسبما أفادت تقارير صحفية محلية، اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة (الرياضية) السعودية على موقعها الألكتروني الرسمي، نقلا عن مصادر وصفتها بـ"الخاصة" أنه توجد مؤشرات قبول من سييرا لخوض تجربة مع الفريق العاصمي.

وتسعى الإدارة الشبابية للتعاقد مع المدرب التشيلي لمدة 6 أشهر، خلفا للكرواتي إيجور بيسكان المقال بسبب سوء النتائج.

أضاف المصدر ذاته أنه لا يزال سداد مبلغ الشرط الجزائي المقدر بثلاثة أشهر الخاص ببيسكان عائقا أمام اكتمال التعاقد مع المدرب سييرا، الذي سبق أن خاض تجاربا في الدوري السعودي عندما تولى الدفة الفنية لفرق الاتحاد، والوحدة والطائي.

ويستعد نادي الشباب لدخول معسكر خارجي خلال فترة التوقف الطويلة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويحتل الشباب المركز الحادي عشر في سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) برصيد 21 نقطة، عقب انتصاره في الجولة الماضية على الوحدة بهدف دون رد.

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