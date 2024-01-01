12.5 % نمواً.. 57 ألف حساب مستثمر جديد بسوق دبي في 2023

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، نحو 57 ألفاً و54 حسابا جديداً للمستثمرين خلال عام 2023، بالتزامن مع الإدراجات الجديدة في السوق، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبيته واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد «البيان»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً بنسبة 12.5% خلال العام 2023، مقارنة بـ50 ألفاً و718 حساباً جديداً في العام 2022.

وتوزعت الحسابات الجديدة على أشهر العام بواقع 6088 حساباً في ديسمبر الماضي و9014 حساباً جديدًا في نوفمبر و3608 حسابات في أكتوبر، و3526 حساباً في سبتمبر، و4295 حساباً في أغسطس، و3570 حساباً في يوليو، و4246 حساباً في يونيو، و5349 حساباً في مايو، و4246 حساباً في أبريل، و6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير، و3082 حساباً في يناير 2023.

واستحوذت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، وفق البيانات، على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة بواقع 13942 حساباً، ثم «بي اتش ام كابيتال» بنحو 11122 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بواقع 9076 حساباً، يليها «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بـ5651 حساباً، و«الدولية للأوراق المالية» بـ5164 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» بواقع 3446 حساباً.

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