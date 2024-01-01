القوات الأمريكية في سوريا والعراق أمام ضغوط الجبهات السبع ضد إسرائيل

تواجه القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، تهديدات متنامية زادت حدتها مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس حيث تعرضت القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لعشرات الهجمات.

ونفذ الجيش الأمريكي ضربات جوية يوم الاثنين في العراق رداً على هجوم بطائرة مسيرة في وقت سابق من نفس اليوم أدى إلى دخول جندي أمريكي في حالة حرجة وإصابة اثنين آخرين.

وتعليقاً على ذلك، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الضربات الجوية استهدفت ردع إيران وفصائل مسلحة تدعمها طهران عن شن أو دعم هجمات على أفراد ومنشآت أمريكية.

ورغم زيادة الضغوط والهجمات على القوات الأمريكية، لا يبدو أن الولايات المتحدة ستعيد النظر في وجود قواتها على الأرض، خاصة بعد الحرب في غزة. وأشار بايدن ضمناً إلى ذلك بقوله إن "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات أخرى، حسب الضرورة والملاءمة، للتصدي لتهديدات أو هجمات أخرى".

ويحظى الوجود العسكري الأمريكي في سوريا والعراق بإجماع نادر من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس. فمطلع الشهر الجاري، رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون تقدم به السيناتور الجمهوري، راند بول، ينص على سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 84 صوتاً ضد مشروع القانون، فيما أيده 13 صوتاً فقط.

وكان لافتاً بيان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، قبيل التصويت على مشروع القانون، قال فيه إن "تمرير مثل هذا القرار - قصير النظر- سيكون بمثابة هدية لإيران"، وأن من شأن ذلك أن يشجع على "فتح جبهة شمالية في الحرب الإقليمية ضد إسرائيل".

ويظهر تصريح ماكونيل، وهو من أبزر أعضاء مجلس الشيوخ، تغيراً ضمنياً في التعريف الاستراتيجي لوظيفة القوات الأمريكية في سوريا والعراق، وهو تعريفها لأول مرة بمهام لا تتعلق بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، إنما لمراقبة وصد النفوذ الإيراني في البلدين، والأخطار المحتملة على إسرائيل في حال مغادرة القوات الأمريكية كلاً من سوريا والعراق.



وفي تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء قال المحلل السياسي الأمريكي، أيان مارلو، أن عدد الجماعات المسلحة غير الرسمية والعمليات العسكرية غير المتوقعة من جانب إسرائيل والرد الإيراني المحتمل عليها، يجعل من الصعب توقع متى سوف يقع أي حادث يمكن أن يشعل صراعاً أوسع نطاقاً. لكن ميللر

قال إن الولايات المتحدة قد تضطر

إلى التصرف بشكل أشد صرامة

إذا قتلت أي من الجماعات المسلحة في المنطقة جنوداً أمريكيين.

ونشرت الولايات المتحدة مجموعات حاملات طائرات في المنطقة بهدف ردع القوى الإقليمية الموالية لإيران من ضرب إسرائيل،

التي تشن حربا برية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة أسفرت عن مقتل حوالي 20 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال.

وبالنسبة للمسؤولين الإسرائيليين

الذين يشعرون بالقلق من هجمات حزب الله اللبناني وغيره من الجماعات المسلحة المناوئة لإسرائيل في المنطقة، فإن الصراع الحالي يبدو بالفعل مثل الحرب الأوسع نطاقا التي تحاول واشنطن تجنبها.

وقال وزير الدفاع الإسرائيل يواف جالانت أمام الكنيست الإسرائيلي إن إسرائيل تخوض حربا متعددة الجبهات وأنها تتعرض للهجوم من 7 جبهات هي غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية والعراق واليمن وإيران، مضيفاً أن إسرائيل "ترد بالفعل على 6 من الجبهات السبع. وسنقول الأن بأقصى درجات الوضوح أن أي شخص قام بعمل ضدنا سيصبح هدفاً محتملاً".

وأخيرا يرى أيان مارلو إن كل المؤشرات تقول إن الأوضاع في الشرق الأوسط تقترب من لحظة الانفجار الكبير.

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