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سفارة الإمارات في اليابان تهيب بالمواطنين توخي الحذر في محافظة إيشيكاوا

1/1/2024 5:26:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أهابت سفارة دولة الإمارات في طوكيو بجميع المواطنين، توخي الحيطة والحذر بسبب وقوع زلزال في محافظة Ishikawa "إيشيكاوا"، كما تؤكد ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات اليابانية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

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