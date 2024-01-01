سفارة الإمارات في اليابان تهيب بالمواطنين توخي الحذر في محافظة إيشيكاوا

سفارة الإمارات في اليابان تهيب بالمواطنين توخي الحذر في محافظة إيشيكاوا
التاريخ
1/1/2024 5:26:02 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أهابت سفارة دولة الإمارات في طوكيو بجميع المواطنين، توخي الحيطة والحذر بسبب وقوع زلزال في محافظة Ishikawa "إيشيكاوا"، كما تؤكد ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات اليابانية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.
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