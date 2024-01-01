سلس البول بعد الولادة... إليك العلاجات المنزلية

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- Khaberni) خبرني - يعد سلس البول أثناء الحمل أمرًا شائعًا جدًا، ويؤثر على ما يقرب من نصف حالات الحمل، وإذا كنت تبلل ملابسك بشكل متكرر أثناء الحمل، فمن المحتمل أيضًا أن تصاب بمشاكل التحكم في المثانة في وقت لاحق من الحياة. لذا سنقدم لكِ في هذه المقالة علاجات منزلية لسلس البول بعد الولادة.
العلاجات المنزلية: في الواقع، يعتمد علاج سلس البول بعد الولادة على شدة السلس، ومدى تداخله مع الأنشطة اليومية، وسبب السلس.
– في بعض الحالات، سوف يتحسن من تلقاء نفسه مع التحكم في الوزن، واستعادة البيئة الهرمونية الطبيعية، وممارسة الرياضة. لسوء الحظ، لا يتحسن سلس البول بعد الولادة من تلقاء نفسه بمرور الوقت ويمكن أن يزداد سوءًا إذا ترك دون علاج. عند حدوث سلس البول، يمكنك القيام بما يلي:
– استخدم لوحة التحكم في المثانة – ممارسة تمارين كيجل – إتباع نظام غذائي صحي – حافظ على رطوبة جسمك -الحفاظ على وزن صحي – تقليل الضغط على البطن – إفراغ المثانة في الوقت المناسب
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