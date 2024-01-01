Monday, 01 January 2024 02:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سلس البول بعد الولادة... إليك العلاجات المنزلية

1/1/2024 5:17:02 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يعد سلس البول أثناء الحمل أمرًا شائعًا جدًا، ويؤثر على ما يقرب من نصف حالات الحمل، وإذا كنت تبلل ملابسك بشكل متكرر أثناء الحمل، فمن المحتمل أيضًا أن تصاب بمشاكل التحكم في المثانة في وقت لاحق من الحياة. لذا سنقدم لكِ في هذه المقالة علاجات منزلية لسلس البول بعد الولادة.

العلاجات المنزلية: في الواقع، يعتمد علاج سلس البول بعد الولادة على شدة السلس، ومدى تداخله مع الأنشطة اليومية، وسبب السلس.

– في بعض الحالات، سوف يتحسن من تلقاء نفسه مع التحكم في الوزن، واستعادة البيئة الهرمونية الطبيعية، وممارسة الرياضة. لسوء الحظ، لا يتحسن سلس البول بعد الولادة من تلقاء نفسه بمرور الوقت ويمكن أن يزداد سوءًا إذا ترك دون علاج. عند حدوث سلس البول، يمكنك القيام بما يلي:

– استخدم لوحة التحكم في المثانة – ممارسة تمارين كيجل – إتباع نظام غذائي صحي – حافظ على رطوبة جسمك -الحفاظ على وزن صحي – تقليل الضغط على البطن – إفراغ المثانة في الوقت المناسب

MENAFN01012024000151011027ID1107673703

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث