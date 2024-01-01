سلس البول بعد الولادة... إليك العلاجات المنزلية

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعد سلس البول أثناء الحمل أمرًا شائعًا جدًا، ويؤثر على ما يقرب من نصف حالات الحمل، وإذا كنت تبلل ملابسك بشكل متكرر أثناء الحمل، فمن المحتمل أيضًا أن تصاب بمشاكل التحكم في المثانة في وقت لاحق من الحياة. لذا سنقدم لكِ في هذه المقالة علاجات منزلية لسلس البول بعد الولادة.

العلاجات المنزلية: في الواقع، يعتمد علاج سلس البول بعد الولادة على شدة السلس، ومدى تداخله مع الأنشطة اليومية، وسبب السلس.

– في بعض الحالات، سوف يتحسن من تلقاء نفسه مع التحكم في الوزن، واستعادة البيئة الهرمونية الطبيعية، وممارسة الرياضة. لسوء الحظ، لا يتحسن سلس البول بعد الولادة من تلقاء نفسه بمرور الوقت ويمكن أن يزداد سوءًا إذا ترك دون علاج. عند حدوث سلس البول، يمكنك القيام بما يلي:

– استخدم لوحة التحكم في المثانة – ممارسة تمارين كيجل – إتباع نظام غذائي صحي – حافظ على رطوبة جسمك -الحفاظ على وزن صحي – تقليل الضغط على البطن – إفراغ المثانة في الوقت المناسب