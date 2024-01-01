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توتنهام يستعيد توازنه بثلاثية في شباك بورنموث

1/1/2024 5:14:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ستعاد نادي توتنهام توازنه سريعا بعد سقوطه الكبير الخميس الماضي أمام مضيفه برايتون 2-4، بفوزه الأحد على ضيفه بورنموث بنتيجة 3-1 في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وانتهى الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدف دون رد سجله السنغالي باب سار في الدقيقة التاسعة.
وفي الشوط الثاني، ضاعف النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 71 ثم أضاف المهاجم البرازيلي ريشارليسون الهدف الثالث.
وأحرز بورنموث هدف تقليص الفارق في الدقيقة 84 عبر أليكس سكوت.
وبهذا الفوز، رفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس وبات على بعد ثلاث نقاط من المتصدر ليفربول الذي يواجه غدا الاثنين نيوكاسل في قمة المرحلة الـ20.
في المقابل تجمد رصيد بورنموث عند 25 نقطة في المركز الـ12

ملاعب

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