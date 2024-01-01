ملكة الدنمارك تعلن عن تخليها عن العرش

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت ملكة الدنمارك مارغريته الثانية عن تنازلها عن العرش.



وقالت الملكة البالغة من العمر 83 عامًا، في خطوة غير متوقعة، في خطابها المتلفز بمناسبة رأس السنة الجديدة مساء أمس الأحد، إنها تريد التخلي عن منصبها في 14 كانون الثاني 2024.



وتتزامن استقالة مارغريته مع الذكرى الـ52 لجلوسها على العرش، وفقا لشبكة يورونيوز الأوروبية اليوم الإثنين.



وفي خطابها السنوي بمناسبة رأس السنة الجديدة، والذي يتابعه الدنماركيون عن كثب دائمًا، قالت الملكة: أنها ستترك العرش لابنها ولي العهد الأمير فريدريك. وقبل كل شيء، أرادت أن تظهر امتنانها على الدفء والدعم الذي تلقته لها مر السنين.



وصعدت مارغريته إلى عرش الدنمارك بعد وفاة والدها فريدريك التاسع في 14 كانون الثاني 1972.



ومنذ وفاة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، التي تربطها بها صلة قرابة، في 8 أيلول 2022، أصبحت مارغريته الملكة الأطول خدمة في العالم.



بترا