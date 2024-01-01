إيران تندد بالهجمات الإسرائيلية في سوريا

إيران تندد بالهجمات الإسرائيلية في سوريا
التاريخ
1/1/2024 5:14:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الخارجية الإيرانية إن هجمات إسرائيل على سوريا تعد "انتهاكا للقانون الدولي، وتسعى عبرها لنقل أزمتها الداخلية للدول الأخرى".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن فجر عن تنفيذ ضربات في سوريا بعد سقوط صاروخين منها في الجولان السوري المحتل.
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