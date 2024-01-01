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إيران تندد بالهجمات الإسرائيلية في سوريا

1/1/2024 5:14:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الخارجية الإيرانية إن هجمات إسرائيل على سوريا تعد "انتهاكا للقانون الدولي، وتسعى عبرها لنقل أزمتها الداخلية للدول الأخرى".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن فجر عن تنفيذ ضربات في سوريا بعد سقوط صاروخين منها في الجولان السوري المحتل.




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