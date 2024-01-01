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فيديو- بعد زلزال قوي.. تسونامي يضرب سواحل اليابان

1/1/2024 5:14:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت اليابان عن تهديد بحدوث تسونامي في البلاد بعد زلزل قوي، وطلب من الناس مغادرة المنطقة الساحلية على الفور.
وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في اليابان حدوث تسونامي يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار على طول ساحل بحر اليابان بأكمله.
وبدأت أمواج تسونامي بالوصول، وأفاد خبراء الأرصاد الجوية أنها بارتفاع يصل إلى 5 أمتار شوهدت على الساحل الغربي لليابان.
وحتى الساعة لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، إلا أن الإنذار بتهديد تسونامي شمل الساحل الغربي للبلاد بأكمله.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأولى لحظات الزلزال الذي ضرب البلاد قبل الإنذارات بخطر وصول أمواج تسونامي.

روسيا اليوم

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