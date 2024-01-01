الموافقة على تنظيم القوى العاملة بين الأردن وإثيوبيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة العمل وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ممثلة بوزارة العمل والمهارات حول توظيف العمال الإثيوبيين، التي تم التوقيع عليها في شهر تموز من العام الماضي.



وبحسب الاتفاقية يعترف الطرفان بالعلاقات الودية بين البلدين وشعبيهما وأهمية وضع وسائل تنظيم القوى العاملة بين البلدين بهدف المنفعة المتبادلة بناءً على الالتزامات الدولية لكل منهما في شؤون العمل.



كما تنص على تعزيز التعاون والتنسيق في توظيف العمال الإثيوبيين ونقلهم إلى المملكة، إضافة إلى التزام كلا البلدين كأعضاء في منظمة العمل الدولية والتزاماتها بإعلان المنظمة بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته.



كما تنص على التعاون المتبادل من أجل تعزيز الإجراءات المتعلقة بشؤون العمل من خلال تشجيع التشاور والحوار بين الأطراف حول قضايا العمل، ومساعدة أصحاب العمل في كلا البلدين على الامتثال لقوانين العمل والعمل معا على الحفاظ على بيئة عمل عادلة وآمنة .



كما تهدف إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بالشؤون العمالية بين الطرفين وتوفير إطار قانوني للعمال الإثيوبيين وأصحاب العمل الأردنيين في مجال التوظيف وحماية وتعزيز وتنفيذ حقوق العمال الإثيوبيين في الأردن.