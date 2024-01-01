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جيش الاحتلال: قدرات المقاومة الصاروخية ستستمر لسنوات قادمة

1/1/2024 5:14:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مسؤولون في جيش الاحتلال أن قدرات حماس الصاروخية لا زالت قائمة وان الحركة ستبقى قادرة على اطلاق الصواريخ لسنوات قادمة ولكن بشكل محدود.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المسؤولين قولهم وبعد ليلة شهدت اطلاق عشرات الصواريخ تجاه وسط الكيان أن حماس تراكم قوّتها منذ 14 عام وانه ليس من السهل سلبها هذه القدرات في فترة قصيرة.
وجاء على لسان المسؤولين العسكريين أن حماس ستبقى قادرة على إطلاق الصواريخ ولو بشكل محدود حتى عامين الى ثلاثة أعوام قادمة وذلك على الرغم من الاجتياح البري لغالبية مناطق القطاع.




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