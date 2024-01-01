الاحتلال يهدم غرفا زراعية في بيت لحم
التاريخ
1/1/2024 5:14:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غرفا زراعية في قرية المنية قرب بلدة تقوع جنوب بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي المنية زايد مواربة ، بأن قوات الاحتلال هدمت عددا من الغرف الزراعية، تعود لكل من: الأشقاء رائد ومحمد وياسر محمود مناع، وعبد محمد كوازبة، وفارس عيسى كوازبة، وحابس أحمد كوازبة، بحجة عدم الترخيص.
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