Monday, 01 January 2024 02:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يهدم غرفا زراعية في بيت لحم

1/1/2024 5:14:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غرفا زراعية في قرية المنية قرب بلدة تقوع جنوب بيت لحم.


وأفاد رئيس مجلس قروي المنية زايد مواربة ، بأن قوات الاحتلال هدمت عددا من الغرف الزراعية، تعود لكل من: الأشقاء رائد ومحمد وياسر محمود مناع، وعبد محمد كوازبة، وفارس عيسى كوازبة، وحابس أحمد كوازبة، بحجة عدم الترخيص.


MENAFN01012024000208011052ID1107673674

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث