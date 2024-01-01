يديعوت أحرونوت: واشنطن أبلغت إسرائيل برحيل حاملة الطائرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأن حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" ستغادر المنطقة خلال الأيام المقبلة.
وفي وقت سابق، نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن اثنين من المسؤولين الأميركيين قولهما إن مجموعة حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، التي تتشكل من بوارج ومدمرات ومقاتلات حربية، سوف تعود إلى ميناء فرجينيا بالولايات المتحدة، حتى يتم تجهيزها من أجل انتشار مستقبلي.
وكانت حاملة الطائرات قد أرسلت إلى شرق البحر المتوسط إثر اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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