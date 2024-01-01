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يديعوت أحرونوت: واشنطن أبلغت إسرائيل برحيل حاملة الطائرات

1/1/2024 5:14:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأن حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" ستغادر المنطقة خلال الأيام المقبلة.


وفي وقت سابق، نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن اثنين من المسؤولين الأميركيين قولهما إن مجموعة حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، التي تتشكل من بوارج ومدمرات ومقاتلات حربية، سوف تعود إلى ميناء فرجينيا بالولايات المتحدة، حتى يتم تجهيزها من أجل انتشار مستقبلي.


وكانت حاملة الطائرات قد أرسلت إلى شرق البحر المتوسط إثر اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.


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