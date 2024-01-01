صدور قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2023 ويقرأ مع القانون رقم 11 لسنة 2019 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.
وبحسب القانون تعدل المادة 2 من القانون الأصلي بإضافة عبارة (طبيعي أو معنوي) بعد كلمة شخص الواردة في المعنى المخصص لتعريف المهنة الوارد فيها.
ويلغى نص المادة 3 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي "تسري أحكام هذا القانون على المهن والمحلات التي يقرر الوزير شمولها بأحكامه".
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