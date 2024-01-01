أونروا:300 شخص استشهدوا في استهداف جيش الاحتلال لـ 180 من منشآتنا بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأحد، عن استشهاد أكثر من 300 شخص في عمليات قصف إسرائيلي استهدفت 180 من منشآتها في قطاع غزة، بعضها بضربات مباشرة.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مع جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل بالوكالة الأممية، ونشرت الأخيرة فحواها على منصة "إكس".
وأضافت توما، أن "حوالي 1.4 مليون فلسطيني نزحوا بسبب الغارات الإسرائيلية يعيشون في منشآت الأونروا في أنحاء غزة".
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