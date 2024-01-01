قرغيزستان ترفع علمها الجديد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
رفع العلم المعدل لقرغيزستان في الساحة الرئيسية للعاصمة بشكيك اليوم الاثنين، وذلك بعد أن غيرت الجمهورية علمها رسميا الشهر الماضي.
ووقع رئيس قرغيزستان صدر جباروف في 26 ديسمبر على قانون بشأن تعديل العلم الوطني، بعد أن وافق عليه برلمان البلاد.
وتشمل التعديلات تغيير الشكل المتموج للأشعة الموجودة على العلم حول "التوندوك" (أعلى اليورت – وهي خيمة السكن التقليدية في تلك المنطقة) إلى أشكال مستقيمة، إضافة إلى زيادة عدد "الشامغاراك" (العوارض المتقاطعة) الموجودة على التوندوك.
وبررت السلطات ضرورة تغيير شكل الأشعة بأن الكثير من الناس يربطون الأشعة المتموجة بعباد الشمس، وهي ليست المحصول الزراعي الرئيسي في البلاد، كما أن الأشعة المستقيمة أشبه بأشعة الشمس.
روسيا اليوم
MENAFN01012024000208011052ID1107673670
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.