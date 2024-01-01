قرغيزستان ترفع علمها الجديد

MENAFN - Al Wakeel News)رفع العلم المعدل لقرغيزستان في الساحة الرئيسية للعاصمة بشكيك اليوم الاثنين، وذلك بعد أن غيرت الجمهورية علمها رسميا الشهر الماضي.ووقع رئيس قرغيزستان صدر جباروف في 26 ديسمبر على قانون بشأن تعديل العلم الوطني، بعد أن وافق عليه برلمان البلاد.

وتشمل التعديلات تغيير الشكل المتموج للأشعة الموجودة على العلم حول "التوندوك" (أعلى اليورت – وهي خيمة السكن التقليدية في تلك المنطقة) إلى أشكال مستقيمة، إضافة إلى زيادة عدد "الشامغاراك" (العوارض المتقاطعة) الموجودة على التوندوك.



وبررت السلطات ضرورة تغيير شكل الأشعة بأن الكثير من الناس يربطون الأشعة المتموجة بعباد الشمس، وهي ليست المحصول الزراعي الرئيسي في البلاد، كما أن الأشعة المستقيمة أشبه بأشعة الشمس.



روسيا اليوم